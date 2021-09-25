مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  25-9-2021

-أكدت عضوة لجنة القائد في منبج، آسيا الحسين، أن تركيا تعتمد على دعم القوى الدولية في استمرارية فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان، من خلال خلق النزاعات والفوضى في المناطق التي انتشر فيها فكره وفلسفته. (مرفق بالصور والفيديو).

قال المتحدث الرسمي للمجلس العسكري السرياني، إن الاحتلال يحاول من خلال تصعيده إفراغ المنطقة، لإحياء التنظيمات الإرهابية وخلق بيئة مناسبة لهم، وضرب مشروع الإدارة الذاتية، وجهود قسد في محاربة الإرهاب، مؤكداً جاهزيتهم في حماية المنطقة وردع هجماتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تتلاعب حكومة حزب العدالة والتنمية التركية بمصير السوريين الموجودين لديها، عبر تعريضهم لخطر القرارات التعسفية التي تصدرها، وأهمها قرار هدم المنازل فوق رؤوس اللاجئين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-انتقدت سما بكداش ازدواجية المجتمع الدولي فيما يخص موضوع استهداف الكرد بالأسلحة المحرمة دولياً والأسلحة الكيميائية، مؤكدةً في الوقت ذاته ضرورة تكوين وحدة وطنية لدرء خطر الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

استنكر أهالي حلب، تآمر الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، في الهجمات على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، وحثّوه على التراجع، قائلين إن "الخيانة ليست من ثقافة الكرد".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الصحفي أوزغور سرحات أن مهمة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنذ تأسيسه هو منع مكتسبات الشعب الكردي وأشار إلى أن قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بجلب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى باشور كردستان من أجل الحفاظ على سلطته خطأ كبير. (مرفق بالصور).

العالم

أثار قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدة أسئلة حول السيناريوهات المتوقعة في البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تشهد منطقة الشرق الأوسط صراعاً بين مشاريع جيوسياسية عالمية كبرى، مثلما حدث منذ ما يقارب الـ 100 عام، ويقوم الصراع على محاولات تكريس الهيمنة والسيطرة ونشر الفكر السلطوي "الدولتي"، في حين يقوم بعضها الآخر على النِدّية والتكامل والمنفعة المتبادلة.

ANHA