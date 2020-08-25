مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  25-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تسعى جامعة روج آفا إلى التميّز عن بقية جامعات الشرق الأوسط من حيث المناهج التي تحاول تحقيق المعايير العلمية- الدولية في، ونظام التقييم وأسلوب التدريس؛ فضلاً عن الانفتاح على كافة الثقافات الأخرى، بالإضافة لبناء العلاقات مع الجامعات الدولية والشخصيات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

-في ستينيات القرن الماضي بدأت تركيا بشن "حرب المياه" ضد جارتيها سوريا والعراق، واليوم تستخدم مياه السوريين وفي أرضهم كسلاح ضدهم، مهددةً أكثر من مليون شخص في شمال وشرق سوريا بالتزامن مع انتشار وباء كورونا، ضاربةً بعرض الحائط المواثيق الدولية وسط صمت مخزٍ من الأمم المتحدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مثقفون كرد لوكالة أنباء هاوار إن الاحتلال التركي يسعى إلى تدمير المجتمع عبر إنشاء شبكة من العملاء داخله، مناشدين الأهالي لأن يكونوا يقظين من ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

-حفاظاً وتخليداً لتاريخ تضحيات مقاتلي وحدات حماية الشّعب والمرأة، عمل مجلس عوائل الشّهداء بحلب على بناء مزار للشّهداء في قرية بنو بمدينة حلب، بمساحة 5 آلاف متر مربّع، باسم "شهداء مقاومة حيّي الشّيخ مقصود والأشرفية".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-بعد هدوء حذر منذ آذار/مارس المنصرم، صعّدت المقاتلات الروسية وقوات الحكومة السورية من قصفها لمناطق سيطرة المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا، وبدأت تتكشف ملامح جديدة للوضع القائم في إدلب، في حين تؤكد الباحثة عبير الحيالي أن المعطيات تشير إلى انسحاب تركي تدريجي مقابل الحصول على مكاسب في ليبيا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-مضى نحو 9 أعوام على الصراع المحتدم بين الأطراف الليبية على العاصمة طرابلس، سعيًا إلى السيطرة على كامل ليبيا جغرافيًّا، ثم تطورت الأهداف من جغرافية إلى اقتصادية وتحولت إلى نزاع إقليمي ودولي صريح للاستحواذ على النفط، وبالتالي تغيرت الوجهة من طرابلس إلى منطقتي سرت والجفرة. (مرفق بالصور).

تحليل

-أما سلّة الدستور السوري. الدستور السوري الجديد؛ فإنه لن يكون على طريقة سوتشي المنوطة بالأساس بتعديل طفيف على دستور 2012 الذي بدوره لا يعبّر عن إرادة شعب سوريا.

المرأة

-طالبت نساء مدينة حلب الكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي، وناشدن أبناء الشعب الكردي في جميع الدول الخروج إلى الساحات. (مرفق بالصور والفيديو).

-في خطوة هي الأولى من نوعها، بادرت وقفة المرأة الحرة في سوريا إلى إقرار مشروع العيادة المتنقلة باسم "آري" بهدف تقديم الدعم الصحي لأهالي القرى والنازحين في المخيمات الذين يعانون من نقص المعدات الطبية والمشافي والأدوية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تساهم معامل صغيرة افتتحت مؤخرًا في مناطق شمال وشرق سوريا في تعزيز الإنتاج المحلي، ما يخفف ولو قليلًا من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، وعواقب قانون قيصر الذي أدى بالوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا إلى الأسوأ. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA