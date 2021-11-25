مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  25-11-2021

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 52 المطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تتعرض المواقع الأثرية في كردستان للتدمير والإبادة في مسعىً لإخفاء تاريخ أعرق الشعوب في العالم، في ممارسات تنفذها تركيا وحلفاؤها، تتزامن مع حملة الإبادة الجسدية والسياسية ضد الكرد. (مرفق بالصور والفيديو)

عصمت جاجان، من الشخصيات الوطنية في روج آفا، كافح بعزم وروح معنوية عالية على مدى سنوات طويلة من أجل تعزيز وترسيخ الأمل والمقاومة في المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو)

دعت اسر "مرتزقة روج" الذين توجهوا إلى معبر سيمالكا وشاركوا في خيمة الاعتصام، من الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهيدين سردم جودي و تولهدان رامان لذويهما، رافضين قتال ابناءهم إلى جانب الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

ملف

قالت أسر عناصر مرتزقة روج إن مرتزقة روج التي تشكلت لمحاربة داعش، لم تقاتل أبداً ضد المرتزقة، بل قاتلت ضد الكريلا إلى جانب دولة الاحتلال التركية. وطالبت الاسر أبناءهم بإلقاء أسلحتهم والعودة إلى أرضهم. (مرفق بالصور والفيديو)

حوار

قال صالح مسلم إن إدراج حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" هو بحد ذاته خطأٌ تاريخيٌ بحق شعوب الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح الاقتصادي أوزغور موفتوأوغلو أن حزب العدالة والتنمية يحاول، من خلال تقديم المعطيات الخاطئة، إظهار الوضع الاقتصادي المتدهور في تركيا على أنه جيد، وقال "مهما حاولوا التستر على الوضع الاقتصادي المتدهور، فسيرى الناس الحقيقة في حياتهم اليومية".(مرفق بالصور)

سياسة

حذر سيهانوك ديبو من التوسع الذي تقوم به دولة الاحتلال التركي في مناطق الشرق الأوسط، بالتزامن مع اقتراب موعد اكتمال مئوية لوزان، مشيراً إلى أن مشروع الإدارة الذاتية شكل عائقاً كبيراً في وجه هذا التوسع الذي قامت به دولة الاحتلال التركي، وأوضح ديبو أنه على الكرد والعرب تشكيل تحالفات للوقوف في وجه هذه المخططات الأردوغانية. (مرفق بالصور)

المرأة

-بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 تشرين الثاني يخرج أهالي مقاطعة قامشلو في مسيرات متفرقة، ففي مدينة قامشلو ستنطلق المسيرة من دوار أوصمان صبري الساعة 10:00 وفي مدينة ديرك تنطلق من المسيرة من ساحة آزادي، وفي كركي لكي وجل آغا تنطلق من ساحة الشهداء، وفي ناحية عامودا من ساحة المرأة الحرة وفي تربه سبية من أمام مركز مؤتمر ستار، وكل هذه المسيرات ستنطلق الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو)

-ينظم تجمع نساء زنوبيا في كل من الطبقة ومنبج ودير الزور مسيرات بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. (مرفق بالصور والفيديو)

-يخرج اهالي مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا في كلا من "مدينة الحسكة، وناحية الدرباسيه، الهول، الشدادي، تل تمر" في مسيرات، متفرقة بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تنطلق كل المسيرات الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو)

-ينظم اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة محاضرة في مدينة الحسكة ضمن حديقة القراءة، للفنان التشكيلي حسن حمدان عن حكايات من الذاكرة ومحطات الفن في حياة الفنان، وذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 16:00 (مرفق الصور والفيديو).

مرت أربعة عقود منذ إعلان يوم الخامس والعشرون من نوفمبر عام 1981، يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة، وعلى الرغم من أن العديد من المنظمات النسائية والحقوقية والإنسانية في المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا وشمال وشرق سوريا رفعت ملفات توثّق فيها جرائم الاحتلال التركي بحق النساء للمجتمع الدولي، إلا أن وتيرة العنف في تصاعد. (مرفق بالصور والفيديو)

"مناضلو حزب العمال الكردستاني شخصيات تستمد منها القوة وتُشعرك بمدى قدرتها على رسم خريطة طريق الحرية، وقد أيقظ الحزب الشعب من سباته"، بهذا أوجز وطنيان اثنان من مهجّري عفرين، تأثير حزب العمال عليهم، واستعرضا مشاهداتهما لكيفية انضمام الشبان إلى صفوف الحزب دون تردد، وكيف أن امرأة قامت لأول مرة بدور الريادة في نشاط ما. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

اقتربت شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة من الانتهاء من مشروع معمل إنتاج الأعلاف المركبة الذي سيساهم في دعم القطاعين الزراعي والحيواني على حد سواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA