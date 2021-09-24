مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  24-9-2021

شارفت الجمعيات التي تعمل تحت مسميات (خيرية) في المناطق المحتلة، وبالأخص في مدينة عفرين المحتلة، على الانتهاء من بناء المدارس الدينية والمستوطنات لتغيير ديمغرافية المنطقة بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

انتقد الحقوقي عصمت ابراهيم، ازدواجية المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بجرائم الدولة التركية، وقال "عندما استخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في مدينة خان شيخون، أصبح حديث الرأي العام، ولكن عندما تستخدم تركيا الأسلحة الكيماوية بحق الشعب الكردي نرى صمتاً دولياً".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الدفاع بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، أن هدف تركيا من التصعيد الأخير ضد المنطقة هو لخلق حالة من عدم الاستقرار وضرب مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار حقوقي وعضو في حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في عموم المناطق المحتلة، ترتقي في مجملها إلى مصافّ جرائم الحرب، وتخالف كافة المعايير والقوانين الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح شيخ عشيرة السبخة بالرقة، محمد تركي السوعان، أن زيادة وتيرة الهجرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة منذ فترة، هي نتيجة الحرب الخاصة التي مورست من قبل بعض الأطراف، لإخلاء المنطقة من طاقاتها الشابّة خصوصاً العقول، في محاولة لتحقيق عدة أطماع. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مقاتلون من مجلس منبج العسكري جاهزيتهم لحماية مدينتهم وأهلها، وتوجهوا إليهم بالقول: "اطمئنوا، نحن جاهزون ومستعدون لحمايتكم".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

انتقد الكاتب والسياسي الكردي علي كريمي، عدم تقديم منفذ جريمة اغتيال المناضل شكري سرحد إلى العدالة حتى الآن، مؤكداً أن باشور كردستان بسياساتها تحولت إلى مرتع للمرتزقة وقتل للمناضلين والثوار الكرد. (مرفق بالصور).

ملف

شهدت الفترة الماضية سقوط تنظيمات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين خاصة في الشرق الأوسط. بدءًا من مصر والسودان وصولًا إلى تونس والمغرب. وسط توقعات بأن يصل هذا السقوط إلى الحاضنة الأساسية لهذا التيار وهي تركيا. لماذا سقط الإسلام السياسي؟ وهل هناك ارتباط بين السقوط في الشرق الأوسط والصعود في آسيا الوسطى؟.

المجتمع والحياة

افتتحت لجنة الصحة التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، المستوصف الطبي الأول من نوعه في بلدة الجرنية في الريف الشمالي للطبقة، ويخدم ما يقارب الـ 165 قرية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

للتعريف بالأبحاث المتعلقة بالمرأة وتاريخها، أدرجت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مادة الجنولوجي في المنهاج الدراسي لعام 2021- 2022 الجديد مجدداً، وذلك بعد إضفاء التعديلات عليها لتتناسب وطبيعة المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA