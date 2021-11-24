مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-11-2021

يتوافد اتحاد المثقفين واتحاد المحامين في الجزيرة إلى خيمة الاعتصام المنصوبة بجانب معبر سيمالكا، للتنديد بسياسات حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرفض تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسيه ومجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر مؤتمرهما السابع، الساعة 09:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-حدد القائد عبد الله أوجلان وظيفة حزب العمال الكردستاني في المرحلة الجديدة بتحويل الهوية الكردية والمكتسبة وطموح الحياة الحرة إلى بناء للأمة ديمقراطية، إلى جانب إحياء التأثير الأيديولوجي السائد في مرحلة المجموعة الأيديولوجية والتأثير السياسي السائد أساساً في سياق العمليات والحرب. (مرفق بالصور).

أدان الناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج وريفها، محمد صادق العصيدي، استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا في الحرب التي تشنها على جبال كردستان، وأكد على ضرورة فرض عقوبات على تركيا لاستخدامها هذه الأسلحة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

أوضح عدد من أسر عناصر مرتزقة روج إن المجلس الوطني الكردي متحالف مع تركيا ويقوم باستغلال أبنائها لصالح الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

غرس حزب العمال الكردستاني PKK في نفوس أبناء شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتهم الكرد، القوة والإرادة والإنسانية، وبث فيهم حياة جديدة من خلال فكر القائد أوجلان ومقاومة مناضلي الحزب الأوائل، وحوّل الخوف إلى جسارة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ينظم مؤتمر ستار في كلا من "بلدة مخروم، وبلدة الشدادي ومخيم واشو كاني"، في مقاطعة الحسكة محاضرات، للأهالي عن العنف الممارس ضد المرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 13:00 "الصور والفيديو".(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس تدريب المرأة، ندوة حوارية حول سوسيولوجيا مجتمع شمال وشرق سوريا، وإحصائيات الجرائم المرتكبة بحق المرأة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنف، وذلك وتحت شعار "ناضلي لدحر العنف واحتلاله"، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 9:30، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه محاضرة لرجال الناحية، عن العنف الممارس ضد المرأة، وذلك في صالة مجلس عوائل الشهداء، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

قالت قيادية في وحدات حماية المرأة (YPJ) أن وحدات حماية المرأة سعت لتطوير جانبين هامين في تنظيم المرأة عسكرياً وحمايتها من تهديدات النظام العالمي الحالي، واجتماعياً في التغلب على العادات والتقاليد التي طوّقت حريتها ومعرفتها ودفعها نحو تحقيق العدالة والمساواة وإتيان دورها في بناء المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بعد قطيعة دامت عشر سنوات يجري الحديث عن زيارة محمد بن زايد إلى تركيا، وفي هذا السياق أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، أن ملفات سوريا وليبيا والعراق ستتصدر النقاشات، ولفت إلى أنه لا يمكن الوثوق بالوعود التركية والدلالة هي الخارطة التي تشير إلى أحلام أحفاد العثمانيين.

الشبيبة

يخرج الشبيبة الثورية في ناحية تربه سبيه في مسيرة تضامنية بمناسبة ذكرى الـ 34 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تستمر فعاليات اليوم الخامس من مهرجان "آرين جدائل السلام" المسرحي في مركز باقي خدو للثقافة والفن الساعة 15:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA