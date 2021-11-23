مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  23-11-2021

-يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد سامر العلي عضو في قوات واجب الدفاع الذاتي إلى مثواه الأخير، والذي استشهد اثناء تأديته لواجبه العسكري، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعمل الاستخبارات التركية على تحويل الشبان الكرد في مدن باكور (شمال كردستان) إلى مرتزقة تحت العباءة الإسلامية، في مضافاتٍ تشرف عليها الدولة ويستخدمها مرتزقة داعش لطقوسهم الدينية والدعارة. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار عدد من أعضاء مجلس أعيان إقليم الفرات إلى أن دولة الاحتلال التركي أصبحت "دولة إرهاب عالمية تهدف لإبادة الكرد في هجماتها وسط صمت دولي"، ودعوا الشعب الكردي إلى الاتحاد والنضال بوجه الهجمات والتهديدات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار عدد من فناني عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء، إلى أن الاحتلال التركي، بتدميره لمجسم دورا نوروز كشف عن ذهنيته المعادية لجميع شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار المحامي وعضو اتحاد محاميي شمال وشرق سوريا وإقليم الفرات آزاد عبدي إلى أن تركيا ترتكب جرائم حرب باستخدامها الأسلحة المحرمة دوليًّا، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وإرسالها إلى المناطق التي استخدمت فيها تركيا تلك الأسلحة والتأكيد على أنها ارتكبت جرائم حرب ومحاسبتها عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

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"كل من يتعاون مع تركيا فهو خائن، حتى لو كان ابني"، بهذه الكلمات أعربت أسر مرتزقة روج عن أسفها من مشاركة أبنائها في الهجمات ضد قوات الدفاع الشعبي، وأكدت أنها تتألم جداً لهذه الخيانة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

جدد حمدان العبد تأكيد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على ضرورة الحوار مع حكومة دمشق لحل الأزمة السورية، ولكنه قال " ينظر بعض الأشخاص أن الإدارة الذاتية ضعيفة وتهرول وراء حكومة دمشق، نحن لا نهرول ضعفاً وخوفاً إنما حفاظاً على شعبنا وأرضنا ووحدتها".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ينظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل مسرحية في ناحية صرين ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم تجمع نساء زنوبيا في منبج محاضرة في خط قرى الياسطي والحية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

شددت عضوة مكتب العلاقات في مؤتمر ستار زينب محمد، على ضرورة رفع وتيرة النضال أمام الثورة المضادة التي تسعى إلى عرقلة تقدم المرأة لنيل حقوقها، حيث لا زالت الذهنية الاستفرادية المتحكمة بالرجل تدفعه إلى تعنيف المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-على مدى 7 أشهر متواصلة تستمر محاولات الدولة التركية الفاشية لاحتلال مناطق الدفاع المشروع، إلى جانب هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني. يسعى التحالف الاستراتيجي بين الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تحقيق نتيجة من خلال خطة القضاء على حزب العمال الكردستاني.

العالم

شهدت مساعي تحسين العلاقات المصرية – التركية تباطؤاً شديداً وذلك وسط تأكيد مصري أن تركيا تماطل وتستمر بدورها التخريبي في المنطقة، فإلى أين وصلت هذه المساعي؟ وأين يكمن الخلاف؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

تستمر اليوم فعاليات اليوم الرابع من مهرجان "آرين جدائل السلام" المسرحي في كوباني الساعة 15:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة أن سبب توقف تقديم بذار القمح للمزارعين هو للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المادة في شمال وشرق سويا، وقال: نقدم كافة الدعم في سبيل إنجاح الموسم الزراعي، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الإدارة الذاتية للمواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA