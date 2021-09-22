مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  22-9-2021

-تدلي عوائل قوات الكريلا في مدينة قامشلو بيانًا إلى الرأي العام بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وذلك تمام الساعة 10:00 صباحَا. (مرفق بالصور والفيديو).

مع تركز الأموال بأيدي أمراء الحرب وتقاسم الخيرات السورية بين الروس والإيرانيين، وحكومة لا تبحث إلا عن البقاء في سدة الحكم، تتبدد آمال السوريين في عودة الأمن والاستقرار وحياة طبيعية لا تلفها الغموض والتفكير بكيفية تأمين رغيف الخبز ليوم الغد. (مرفق بالصور).

-يشيع اهالي مدينة الحسكة جثمان الشهيد احمد مزعل محمد الى مثواه الاخير في مزار الشهداء الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

لفت آلدار خليل الانتباه إلى خطط وصفقات الدولة التركية في المرحلة الراهنة ، وقال: "تريد الدولة التركية الآن إبرام صفقات جديدة مع حكومة دمشق، خاصة في موضوع الغوطة وإدلب ودمشق. في محاولة منها لفرض بعض الأمور على حكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

يعمل المجلس الوطني الكردي مع الأعداء منذ بداية ثورة روج آفا، ويلعب بالقيم الوطنية للشعب الكردي، وأصبح طرفاً مؤازراً للدولة التركية ومرتزقتها في عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

وصفت أسر في مدينة قامشلو تآمر الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا بأنه خيانة ، مؤكدة أن نهج الخيانة مستمر لديه منذ التسعينيات وإلى يومنا هذا. (مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد المرشح عن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي للانتخابات النيابية العراقية، أن برنامجهم الانتخابي هو لخدمة المجتمع الإيزيدي وتحصيل حقوقه، في حين أشار إلى "أن أسر الشهداء هي القاعدة الأساسية لنضالهم، وأن النازحين في باشور هم رهينة للانتخابات".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني شيخ أحمد حمو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح كتلة سرطانية في جسد كردستان؛ إما أن تُترك فتقضي على الجسد (كردستان)، أو تُستأصل من أجل إنقاذ الجسد، داعياً شعب باشور إلى فعل هذا الشيء. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) في الرقة، أن تركيا أخفقت على مدار 22 عاماً من المؤامرة والعزلة على القائد عبدالله أوجلان في تحقيق أهدافها. مشددين على أن الحلول التي طرحها، هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية وأزمات الشرق الأوسط عموماً. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

رغم اعتماد مجلس الأمن، بياناً رئاسياً يدعو فيه أطراف سد النهضة إلى المفاوضات، وتشديده على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015، وموافقة أطراف الأزمة الثلاث على مواصلة التفاوض بمنهجية جديدة، إلا أن الكثيرين يرون أن الوضع غير مبشّر، وأن البيان كان فضفاضاً ولم يخرج بأي قرارات ملزمة، وهو ما يضع الكرة في مرمى النوايا الإثيوبية التي تواصل المراوغة وتصعيد الأزمة.

تشكلت الحكومة اللبنانية، ونالت الثقة، لكن يبقى أمامها العديد من الأزمات التي بحاجة لحلها، فالمواطن اللبناني، وبمجرد الإعلان عن تشكيل الحكومة، بدأ يشعر بانخفاض سعر صرف الدولار، لكن هذا لم يترجم على أرض السوبر ماركات، ما يعني أن العملة الوطنية ما زالت على حالها، تصارع أمام الدولار.

المرأة

أوضح مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أن حملة "حان وقت الحرية"، حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، مؤكدةً، بأنهنّ مستمرات في فعاليتهنّ ضمن الحملة، لتحقيق حرية القائد الذي بحريته تتحقق حرية الشعوب والمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

قال الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في الرقة، حسين هلال، إنهم يعملون على إعادة تأهيل الملعب الأسود، في خطوة تشجيعية للنشاط الرياضي بشكل عام، ولأنهم بحاجة لملعب رئيسي تقام عليه المباريات والبطولات في ظل نقص الملاعب. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تعمل بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين من قبل حكومة دمشق، بأقصى طاقتها وضمن الإمكانيات المتوفرة لديها، لتحسين الواقع الخدمي المعاش في الحيّين، وسط صعوبات بتأمين الآليات والمواد المطلوبة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA