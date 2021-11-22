مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  22-11-2021

-يتوافد أعضاء اتحاد غرف التجارة والاصناف في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام بمعبر سيمالكا، المطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس ناحية كركي لكي اجتماعًا من اجل الاستماع إلى مقولات القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مركز نقابة العمال ببلدة رميلان، في تمام الساعة الـ10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يتذكر والد الشهيد عزيز عرب، حسن شيخ حسن، يوسف كلو بأنه وطني لم يدّخر جهداً للنضال منذ أن عرفه في التسعينات خلال إحدى الاجتماعات، وعدّ استهدافه من قبل دولة الاحتلال التركي استهدافاً للميراث النضالي في روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمجلس مخيمي العودة والشهباء ومهجرو عفرين أن استهداف تركيا لمخيمات المهجرين تهدف لإبعادهم عن المقاومة وتكرار تهجيرهم، وحملوا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الجرائم التركية بحق المهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتلون الصلوات ويرتعدون خوفاً، هذه هي حالة المواطنين السوريين عند اقترابهم من الحواجز في مناطق سيطرة حكومة دمشق. لكي تعبر الحاجز بأمان ولا تتعرض للإهانة والتهم الكيدية عليك أن تدفع المال. يقول مصدر من مناطق حكومة دمشق "ادفع مصاري بتمرّق دبابة".(مرفق بالصور).

ملف

شاهين محمد، والد أحد الأشخاص الذين انضموا إلى مرتزقة روج، وجّه نداء إلى ابنه وإلى عناصر مرتزقة روج وقال: "تسمون أنفسكم بيشمركة روج، لكنكم بعيدون عن روج آفا وعن الكردياتية. عودوا إلى دياركم وحاربوا ضد عدوكم الحقيقي. "(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تعقد إدارة المرأة بريف دير الزور الشرقي محاضرة حول مناهضة العنف ضد المرأة وما تعرضت لها المرأة من معاناة فترة حكم داعش للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينضم مجلس حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في منبج بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي نفس السياق ينظم تجمع نساء زنوبيا في منبج محاضر في خط قرى الفارات والمحترق . (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مؤتمر ستار محاضرة للرجال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في مدينة كوباني الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مؤتمر ستار في بلدة تل مجدل، وقرية الشهيدي في مدينة الحسكة محاضرة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

عرّف حزب العمال الكردستاني العالمَ بالكرد وقضيتهم، من ضمنهم نساء كرديات في شمال وشرق سوريا، بفضل نضال دؤوب على مدى 43 عاماً متواصلة ضد أعداء الشعوب الكردستانية، في وقت تاجرت، وتتاجر فيه بعض الأطراف الأخرى التي تدّعي الكردياتية، بالقضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

من أخوات ميرابال أيقونات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى ساكينة جانسيز رمز الثورة المتمردة شعار "لا للعنف" مستمر، اللواتي تركن إرثاً نضالياً يكافح عليه النساء، اليوم، في نهج الحرية ضد الذهنية الذكورية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-طالبت عضوة مجلس الحزب اليساري الكردي في سوريا مركز إقليم الفرات، سونيا إبراهيم، الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالتراجع عن أخطائه التاريخية وتصحيح مساره وفك ارتباطه بدولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بدء إجراءات اعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، وملاحقة داعميها في المملكة المتحدة. وهذا القرار ليس نهائيًّا على الرغم من فرص إقراره المرتفعة، لكن لماذا قررت بريطانيا تصنيف حركة حماس كـ "منظمة إرهابية"؟(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA