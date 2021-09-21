مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  21-9-2021

أكد وجهاء عشائر كردية وعربية في مقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا، أنهم لن يسمحوا لأي قوة أن تستهدف أمن وأمان مناطقهم، وأنهم سيقفون في وجه أي هجوم تتعرض له المنطقة، في تعبير عن موقفهم من هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحولت محافظة حمص إلى عقدة مواصلات في طريق تجارة المخدرات، ففي بعض أجزاء المحافظة يتم زراعة المخدرات، وفي بعضها الآخر تم افتتاح معامل خاصة لصناعتها، وعلاوة على ذلك، فهي تقع على الحدود السورية اللبنانية. وبالتالي؛ تحولت إلى مكان لتجميع المخدرات وإرسالها إلى دول الجوار عبر البحر أو البر. (مرفق بالصور).

أوضح الحقوقي محمود جميل، أن الدولة التركية تنتهك القانون الدولي وجميع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المعتقل السياسي، وتتجاهل تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، التي أكدت فيها على ممارسة تركيا لسياسات غير حقوقية في سجن إمرالي بحق القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أدانت أسر الشهداء في حي الشيخ مقصود بحلب، جريمة اغتيال المناضل ياسين بولوت (شكري سرحد) في السليمانية، واعتبروها مؤامرة تركية بحق الشعب الكردي. وأن للحزب الديمقراطي الكردستاني اليد الطولى فيها، مطالبين بمعاقبة القتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر حقوقي إيزيدي المجتمع الإيزيدي في العراق من تقارب الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK)، وعدّه تقارباً للحصول على أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، وقال: "عندما دخل مرتزقة داعش إلى شنكال انسحبت قوات الديمقراطي الكردستاني آنذاك، تاركةً إياهم يُقتلون ويُنهبون ويُسلبون فيها". (مرفق بالصور والفيديو).

طالب الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي، لقمان أحمي، حكومة باشور (جنوب كردستان) بتحديد موقفها عاجلًا من الهجمات التركية المتواصلة التي تستهدف المناضلين الكرد، وقال: "على الأطراف الكردية التي تتعاون وتخدم الاحتلال التركي أن تعلم أنها ستكون لقمة سائغة للاحتلال التركي". (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

قبل عامين، عندما ذهب أردوغان إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل معه خريطة توضح خطة الإبادة الجماعية بحق الكرد ولم ينطق أحد بكلمة، وفي مشهد متكرر يذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الأمم ومعه مسلة من موقع "خراب رشك"، ويقدمها على أنها جزء من تراث الأناضول، ويقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش "هدية" أردوغان.

سياسة

قال الرئيس المشترك لاتحاد محاميي إقليم عفرين جبرائيل مصطفى، إن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في عفرين المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته تجاوزت القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً أنها جرائم ممنهجة ومنظمة تشرف عليها الاستخبارات التركية (MIT). (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

دعت ناشطة قانونية المنظمات والجمعيات النسائية المحلية والدولية إلى بذل المزيد من الجهود لإظهار حقيقة الاحتلال التركي ومقاضاته قانونيًّا على جرائمه بحق النساء في عفرين والمناطق المحتلة، وذلك في المحاكم الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أنهت الإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لهذا العام في العديد من المناطق، في حين انتقد الأهالي في بعض المناطق آلية التوزيع وطالبوا بتحسينها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA