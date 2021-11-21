مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  21-11-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا المطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات مهرجان آرين المسرحي في يومه الثاني في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني. الساعة 15.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ببيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، وذلك في المركز العام للحزب في مدينة قامشلو. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا محاضرة، للمهجرين قسرا من منطقة سري كانيه في المخيم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 12.00 .(مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مكتب المرأة في بلدية الدرباسيه، ببيان عن يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 12.00 ، وذلك في مركز البلدية في المدينة. (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم إدارة المرأة في منطقة الطبقة وقفة احتجاجية، تتضمن قراءة بيان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. (مرفق بالفيديو والصور).

تطلق لجنة الشباب والرياضة بمجلس دير الزور المدني مهرجان الشهيد حمزة بقرية سفيرة بريف دير الزور الغربي يتضمن المهرجان عدد من الألعاب الرياضية . (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان، غير أخلاقية ولا تمت إلى الإنسانية بأي صلة, مؤكدين أن ما يجري داخل سجن إمرالي جريمة بحق الإنسانية. (مرفق بالفيديو والصور).

دعا الرئيس المشترك لحركة حرية المجتمع الكردستاني، محمد عبد الله، جميع اللاجئين إلى العودة إلى بلادهم، مُرجعًا أسباب الهجرة إلى هجمات الاحتلال التركي وتآمر الحزب الديمقراطي معه، وعدم وجود الأمان وسوء الأحوال الاقتصادية في جنوب كردستان. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها، سهام حمو، استعدادهم للدفاع عن المنطقة ضد أي هجوم محتمل، مبيّنة أن نظام أردوغان يتستر على ما يعيشه من أزمات سياسية واقتصادية في الداخل عبر التهديد باحتلال المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

ملف

قالت أسرة عضو مرتزقة روج، المدعو إبراهيم سلي، إنه لا يهم إذا كان يحمل السلاح أم لا؛ لأنه في النهاية عضو في مرتزقة روج، وهو يعتبر عدواً لهم. ودعت الأسر جميع مرتزقة روج للعودة إلى ديارهم. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

لا يمر يومٌ دون أن يتعرض فيه الشعب الكردي للهجمات الوحشية ،الظلم ،الإكراه وكل أنواع الضغوطات. يعتقد أعداء الشعب الكردي أنهم سيستطيعون من خلال هذا الهجوم ،والظلم والضغط القضاء على آمال الشعب الكردي بالحرية. لكن كل هجوم وظلم وضغط جديد يكون سبباً في تصاعد غضب ووعي وحقد الشعب الكردي.

المرأة

شكلُ حياة المجتمع البشري ليس كشكل حياة أي نوع من الكائنات الحية. حيث يحتوي خصائص تؤهله لتطوير ظاهرة السيطرة والسلطة بين صفوفه وعلى الطبيعة على حد سواء. أما الانسياق وراء الأمة القوية كماً وكيفاً مثلما الحال في سلطة الدولة القومية، فربما يحوّل كوكب حياتنا إلى مقبرة للحياة.

العالم

تنتظر الدول العربية التي قدمت لحكومة دمشق جرعات من التطبيع خطوات مقابلة، قبل الإقدام على عودة دمشق إلى حضن الجامعة العربية، في حين رفض الإخوان في ليبيا ترشّح خليفة حفتر ونجل القذافي للانتخابات الرئاسية.

السياسة

يرى الكاتب السياسي اللبناني، قاسم قصير، أن مشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان هو السبيل لحل القضية الكردية وبناء تكامل إقليمي و"الكونفدرالية المشرقية".

ANHA