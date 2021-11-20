مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  20-11-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا المطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يدلى حزب سوريا المستقبل ببيان يكشف فيه عن برنامج البدء بحملة فعاليات "مناهضة العنف ضد المرأة" وذلك في حديقة الشهيدة هفرين الخلف الساعة 12:00. وفي ذات السياق يدلي مكتب تجمع نساء زنوبيا ببيان مع توزيع بروشورات في الساعة 11:00 بمدينة الرقة.

يدلي دار حماية الطفل في مدينة الحسكة ببيان للرأي العام بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الى جانب تنظيم معرض لرسومات الاطفال، وذلك في مركزها بالمدينة الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تعتبر قرية الدردارة الواقعة شمال تل تمر، وسكانها مثالاً للصمود في وجه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وهجماتهم المستمرة ومخلفات صواريخهم غير المتفجرة، في تأكيد على تشبثهم بأرضهم وقريتهم، وعدم التخلي عنها. (مرفق بالصور والفيديو).

تستذكر المواطنة أمينة عثمان القاطنة في مدينة حلب الذكريات التي قضتها في خريف عام 1997، حيث التقت القائد عبد الله أوجلان في اجتماع عقده في حي سيف الدولة بحلب، وبقي في ذاكرتها حتى الآن، وقالت "كان يوماً لا يمحى من الذاكرة، لقد زرع القائد في نفسي أملاً برؤية وطن وشعب حر ورسخت كلماته روح المقاومة لدي".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

"إن لم يتوقف مرتزقة لشكَري روج عن دعم الاحتلال التركي، فإن التاريخ سيلعنهم، وسيصبحون أعداء للكرد." (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أثارت التحركات العربية نحو التطبيع مع حكومة دمشق والتي بدأتها الأردن والإمارات الكثير من الضجيج الإعلامي والسياسي، وسط موقف أمريكي "قلق" لكنه غير رافض بشكل نهائي لهذه التحركات. فإلى أين سيصل قطار التطبيع مع دمشق؟ وما ارتباط ذلك بالتطبيع العربي – الإسرائيلي؟ وما هي أهدافه؟(مرفق بالصور).

أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بدران حمو، أن الانكسارات المتلاحقة لدولة الاحتلال التركي على الصعيد الإقليمي، وتصديرها الأزمات الداخلية بدلاً من معالجتها ستؤدي إلى انهيار نظامها، وأشاد بمقاومة شمال وشرق سوريا التي أظهرت الوجه القبيح للدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تكشف التنظيمات النسائية لشمال وشرق سوريا خلال بيان عن برنامج فعاليتها لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث سيتم الإدلاء بالبيان في حديقة القراءة بمدينة قاشلو الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-في غرفة بسيطة، على سطح منزلها في مدينة غزة، تقضي الشابة الفلسطينية هبة النخالة معظم يومها في صناعة تحف خشبية، ضمن مشروعها الذي اجترحته لنفسها من جلد وحش البطالة والفقر الذي يخيم على قطاع غزة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

تنظم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة بالتعاون مع ديوان الأدب، مهرجان أوصمان صبري الخامس للأدب، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA