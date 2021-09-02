مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  2-9-2021

-يقدم اهالي ناحية ديرك وكركي لكي واجب العزاء لذوي الشهيد عبد العزيز ياشل الاسم الحركي هوكر بوطان الذي استشهد في الحسكة نتيجة مرض عضال وذلك في ناحية كركي لكي، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تساءل الإداري في لجنة وافدي مقاطعة الشهباء في منبج، عبد الحنان حسين عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها المجلس الوطني الكردي لمهجري عفرين في حال عودتهم إلى المقاطعة المحتلة ، وقال "هل حافظ المجلس الوطني الكردي(ENKS) على السكان الموجودين حالياً في عفرين؟".(مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، لوكالتنا أسماء أكثر من مئة مواطن ومواطنة من أهالي عفرين المحتلة، اختطفهم الاحتلال التركي ومرتزقته في فترة ما بين 29 تموز وحتى 23 من آب، في مسعى لتهجير السكان الأصليين وتغيير ديمغرافي المدينة المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب بأن الدول الرأسمالية وعلى رأسها تركيا، لا يروق لها فكرة حل المشكلات العالقة في الشرق الأوسط، موضحين أن المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان لم تحاك إلا بعدما أيقنت أنه لا يناضل إلا من أجل حرية الشعوب ومحاربة هيمنة الرأسمالية العالمية. (مرفق بالصور والفيديو).

حثّ عضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي عبد الوهاب خلف الأكاديميين على أداء دورهم في توعية المجتمع لمخاطر الحرب الخاصة، مؤكداً أن الوعي والإرادة هما من أكثر الطرق نجاعة في مواجهة هذه الحرب. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضح ‏الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي منير أديب، منير أديب أن حركة طالبان تتجه لإعلان إمارة إسلامية في أفغانستان بدعم أمريكي ورعاية تركية وقطرية، ولكنه توقع انتفاضة الشعب الأفغاني في وجه طالبان. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حمّل عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، مرعي الشبلي، كلًّا من حكومة دمشق وما تسمى بالمعارضة مسؤولية تحويل البلاد إلى بؤرة اقتتال تجري فيها حرب بالوكالة، وأكد أن لا حل للأزمة إلا بنظام لا مركزي. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

مع انسحاب "القوات الحربية" الأمريكية من أفغانستان والإعلان عن الانسحاب من العراق حتى نهاية هذا العام ، بدأت مناقشات مختلفة في منطقتنا.

كردستان

-أكد إلياس سيدو أن الهجوم الذي استهدف النازحين الإيزيديين في مخيم قاديا كان مخططاً له مسبقاً، وقال: "الهجوم الذي استهدف أبناء المجتمع الإيزيدي في مخيم قاديا تم عبر المتعاونين مع دولة الاحتلال التي تستهدف وجود المجتمع الإيزيدي".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA