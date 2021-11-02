مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  2-11-2021

-يخرج أهالي مدن ونواحي مقاطعة قامشلو في مسيرة تضامنًا باليوم العالمي لمقاومة كوباني، وذلك في تمام الساعة الـ10:00 صباحًا.(مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في معبر سيمالكا الحدودي بتوافد الأهالي إليها لمطالبة الديمقراطية الكردستاني تسليم جثامين الشهيدين من مقاتلي الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

صرح وجيه عشيرة جبور الملحم في سوريا أن العشائر العربية والكردية في شمال وشرق سوريا ستدافع عن المنطقة في وجه أي هجوم تركيا، لافتاً إلى أن مكونات المنطقة تعتمد على قدراتها الذاتية في الدفاع عن نفسها. (مرفق بالصور والفيديو).

حمّل مهجّرو عفرين القاطنين في مخيم سردم (العصر) في مقاطعة الشهباء، المنظمات الحقوقية الدولية، مسؤولية ما تمارسه سلطات الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي من فرض عقوبات انضباطية بحقه، مؤكدين على تصعيد المقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح كل من الرئيسة المشتركة وعضو اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة أن الدولة التركية لا تستخدم الأسلحة الكيماوية في باشور كردستان فقط؛ بل في روج آفا أيضًا لإبادة الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

مصالح واستراتيجيات جديدة تنتهجها قوى الصراع في سوريا لتحقيق مآربها الاستعمارية وتوسيع رقعة الأراضي المحتلة لا سيما في مقاطعة الشهباء ومناطق في شمال وشرق سوريا، للنيل من مكتسبات شعوب المنطقة التي حققتها طيلة عمر الأزمة السورية. (مرفق بالصور).

سياسة

تستخدم تركيا "قضية كوباني" في محاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذي ساهم في هزيمة داعش في كوباني، في قضية يراها البرلماني عن HDP، نجدت إيبكيوز أنها "كالسيف الذي تستخدمه تركيا في إنهاء عملية السلام في البلاد".(مرفق بالصور).

أوضح حسين العزام أن التصريح الذي أدلى به الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني جاء في الوقت المناسب، وأكد أن التحالف الكردي العربي كفيل بإيقاف النزيف السوري، وردع الاحتلال التركي الذي يتربص بعموم سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تختلف الحجج والذرائع الواهية التي تخلقها دولة الاحتلال التركي، لإطلاق التهديدات تجاه مناطق شمال وشرق سوريا بمسعى واحد، فماذا وراء هذه التهديدات؟(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكدت جازية حوران، إحدى أمهات السلام، والإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ليس له مكان بين الكرد لأنه باع الوطن وسفك دماء الكرد وحل جنوب كردستان إلى مرتع للمحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الأحزاب السياسية الكردية في شمال وشرق سوريا أن القوى الكردية (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني) التي تشنّ هجمات على مقاتلي الكريلا أثناء مقاومتهم ضد هجمات الاحتلال التركي على أراضي كردستان، سيسجلها التاريخ في الصفحات السوداء. مشدّدة على ضرورة اتخاذ موقف صارم وموحد ضد الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA