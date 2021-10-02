مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  2-10-2021

يعيش أكثر من 25 أسرة في قرية صوغانكه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة تحت نيران الاحتلال بشكل شبه يومي منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-كشف جهاد حسن حيثيات اختطافه من مطار هولير في الـ10 حزيران الماضي، وتطرق باستفاضة إلى ما قاساه في سجن قوات الديمقراطي الكردستاني، وأكد أن إطلاق سراحه جاء خشية فضحه ممارسات PDK، حيث كان مقرراً أن يلتقي حسن مع الصليب الأحمر الدولي في السجن يوم إطلاق سراحه. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

رأى السياسي النمساوي، توماس شميدنجر، أن حل الأزمة السورية يكمن في خروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية وتحقيق اللامركزية، وأكد أن الأخيرة هي الضامن الوحيد لحقوق كافة الأطراف والمكونات السورية.

قالت نظيرة كورية، وهي أحد أعضاء الوفد المشارك في محادثات موسكو وواشنطن، إن المحادثات كانت إيجابية وأنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات في الخارج. (مرفق بالصور).

جددت عضوة مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية، فاطمة الحسينو، دعوات مسد إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية عبر الحوار وبتوافق دولي يستند إلى القرار الأممي 2254. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة كرديار دريعي، إن المجلس الوطني الكردي هو أداة بيد الدولة التركية المحتلة، وبالتالي فإنه يعتبر نهب الشعب الكردي أمراً طبيعياً، وأضاف "في موضوع العودة إلى عفرين فإن المجلس الوطني يفرض العبودية على أهالي عفرين".(مرفق بالصور والفيديو).

شجب عضو حركة المجتمع الديمقراطي(TEV-DEM)، دجوار أحمد، مشاركة الديمقراطي الكردستاني إلى جانب تركيا التي أسست دولتها على دماء الشعوب التي أبادتها، وأشار بأن الديمقراطي الكردستاني أصبح لاعباً رئيسياً في تنفيذ سياسة العدو. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

خصصت هيئات ومكاتب المرأة في الإدارة الذاتية نسبة 10% من ميزانيتها لدعم مشاريع المرأة، بهدف تمكين اقتصاد المرأة ضمن الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يتحضر العراق لإجراء انتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وعلى الرغم من أنها العملية الانتخابية الخامسة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين؛ إلا أنها تخرج بالنتائج الضمنية ذاتها في كل مرة، وإن تغيرت شكليًّا، وذلك بسبب نظام المحاصصة الذي يدير العراق وتتنافس فيه القوى على أسس طائفية وعرقية. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى مراقبون أن حجب الثقة عن حكومة الدبيبة، قد يؤجج الأوضاع في ليبيا. ويتخوفون من عودة المنطقة إلى المربع الأول، فيما قال الباحث والأكاديمي جبريل العبيدي بأن "اندلاع حرب في ليبيا مجدداً ليست مستبعدة بالمطلق، ولكنها ليست في القريب المنظور".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

مع اقتراب موعد زراعة المحاصيل الشتوية، عبّر أهالي الريف الغربي لمدينة كوباني عن مخاوفهم من تكرار سيناريو العام الماضي حيث تضرر موسمهم الزراعي المروي جراء خفض دولة الاحتلال منسوب مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA