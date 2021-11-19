مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  19-11-2021

- يعقد مجلس عدالة المرأة كونفرانسه في صالة العدالة الاجتماعية بجامعة روجآفا بمدينة قامشلو الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد اتحاد الطلبة الديمقراطي في إقليم الجزيرة كونفرانسه في جامعة روجآفا بمدينة قامشلو الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 46 المطالبة للحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة المتابعة المنبثقة من مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، اجتماعاً في مدينة الحسكة الساعة 9:30 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيخ عشائر السادة في سوريا والعراق، حسين السادة، أن دولة الاحتلال التركي تستهدف العرب قبل الكرد، مستشهداً بما فعله الاحتلال التركي بأبناء عشيرتي البوبنا والعميرات العربيتين في عفرين، وأكد أن أبناء العشائر العربية نظموا أنفسهم تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية، وهم جاهزون لصد هجمات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت حقوقية أن تركيا، باستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً ضد الكرد، تجاوزت الحدود والقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية، مشددة على وجوب تحرّك دولي لوضع حدّ لجرائمها وإرسال لجنة إلى جنوب كردستان للتحقيق في استخدامها لهذه الأسلحة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي ناحية زركان أنهم يتخذون من مبدأ المقاومة والتمسك بأرضهم ومدينتهم طريقاً للصمود في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته، وقالوا: "بالرغم من الهجمات شبه اليومية نحن باقون".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

شجبت أسر مرتزقة روج إشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني أبناءها في الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الدفاع الشعبي، ودعت أبناءها إلى إلقاء السلاح والعودة إلى ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، كيلو عيسى، أن إفشال ومواجهة الحرب الخاصة يستوجب من المجتمع والأهالي في شمال وشرق سوريا الوقوف إلى جانب الإدارة الذاتية والتمسك بها، مشيراً إلى أن جهات عدة من بينها تركيا وروسيا تمارس حرباً خاصة ضد الإدارة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

تحدثت شخصياتٌ وطنية كردستانية عن ميلاد حزب العمال الكردستاني ودوره في إحياء القضية والشخصية الكردية، ونضاله خلال 4 عقودٍ مضت، والخصائص التي تميز الحزب عن الأحزاب الكردية الأخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يشتعل العداء الخليجي مع "حزب الله" وإيران على الساحة اللبنانية، فيما يظهر التودد الخليجي ممثلاً بالإمارات لحكومة دمشق، فهل يحمل هذا التطور بوادر حلحلة في الأزمة اللبنانية الأخيرة؟ وهل تمتد الحلحلة إلى الحكومة اللبنانية لتعقد جلساتها في ظل تعنت "حزب الله" تجاه قضية المحقق العدلي طارق بيطار؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تَنتظر مهجري سري كانيه في المخيمات، معاناة شديدة الوطأة بحلول فصل الشتاء، لتضاف إلى معاناتهم الكبرى المتمثلة بتهجيرهم عن أراضيهم بعد احتلالها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وسط تقاعس المنظمات الإنسانية الدولية عن أداء واجبها حيالهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تعزز رياض الأطفال من تنشئة الطفل بصورة سليمة، مفعمة بالعلم والمعرفة، من تعلّم أصول الحساب والهجاء، وتنمية القدرات اللغوية والفكرية، فيما تلقى خطوة افتتاح مؤتمر ستار لرياض الأطفال في حلب رضا الأمهات اللواتي يعملن ويلاقين صعوبة في ترك أطفالهن في المنزل دون رقيب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA