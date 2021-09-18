مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  18-9-2021

-تدلي اليوم مؤسسة عوائل الشهداء في كلا من "الدرباسيه تل تمر والحسكة وحلب" بيانات منفصلة للتنديد بجريمة اغتيال عضو مجلس عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني ياسين بولوت في السليمانية بباشور كردستان، وسيتم الإدلاء بالبيانات أمام مؤسسات عوائل الشهداء الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح إداريي حركة الشبيبة الثورية ومؤتمر ستار التي نظمت حملة ’حان وقت الحرية‘ في روجافا وشمال شرق سوريا بأكملها أن الهدف الرئيسي لجميع الفعاليات التي نظمت في إطار الحملة هي تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان . (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر مثقفو وفنانو مقاطعة كوباني، الشباب من الهجرة، لأنها ليست حلاًّ، بل كارثة ستنتج عنها نتائج كارثية في المستقبل. كما طالبوا الإدارة الذاتية باتخاذ بعض الإجراءات، التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الهجرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ضمن ممارسات الاحتلال التركي في التغيير ديمغرافي في المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، بشكل عام، وفي منطقة عفرين بشكل خاص؛ يأتي بناء المستوطنات التي يشير المحامي مصطفى شيخ مسلم إلى أنها غير شرعية ومحرمة وفق القوانين الدولية وتعد انتهاكاً لتلك القوانين. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت ناشطات سياسيات أن الدولة التركية تواصل فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان بمساندة من دولية ،وشددن على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

يجب أن يفكر الشخص بأحداث عام 1961 التي يقال لها "ثورة أيلول". كما كل عام، احتفل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالذكرى السنوية لـ "ثورة أيلول"، حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك. لم ترَ الخلفية التاريخية للشعب الكردي، وربطت تاريخ الكرد بهذه الثورة فقط.

كردستان

علّق مثقفو إقليم الجزيرة على نشاطات وهجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الدفاع الشعبي، وأوضحوا أنه يجب ألا يعرقل الحزب الديمقراطي الكردستاني عملية إضعاف الدولة التركية بتعاونه معها، وأضافوا أن الشعب الكردي سيدفع ثمنًا كبيرًا، بسبب القرارات الخاطئة التي يتخذها الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

أكد فنانون من مدينة الرقة، خلال مشاركتهم في مهرجان هاوار الثالث بمقاطعة الشهباء، أن مهجّري عفرين، بصمودهم ومقاومتهم، جعلوا من المخيمات والظروف الصعبة، شرارة لانبعاث الثقافات. على الرغم من جميع محاولات الدولة التركية، بشتى السبل، القضاء عليها في مقاطعة عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

أكد شبيبة منبج، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هجمات وقصف الاحتلال التركي ومرتزقته، على القرى الآهلة بالسكان في ريف منبج الشمالي والغربي، وأنهم لن يسمحوا للاحتلال بتوسيع رقعة المناطق التي يحتلها من سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تشهد الأنشطة الرياضية في ناحية كركي لكي، تطوراً ملحوظاً، وتم تشكل أكثر من 50 فريقاً رياضياً في الناحية، بعد تشجيع الاتحاد الرياضي للفئة الشابة والأطفال من أجل ممارسة الرياضة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قد تدفع إجراءات التضييق التي تتخذها إسرائيل، بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، إلى تصعيد واسع في الضفة الغربية وغزة، إذ تحذّر الفصائل الفلسطينية من عواقب استمرار "عدوان الاحتلال"، بحق الأسرى على حد تعبيرها، فيما يرى مراقبون، أن الضغط المتواصل على الأسرى سيجرُّ إلى تصعيد في كل الأراضي الفلسطينية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA