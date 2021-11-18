مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  18-11-2021

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا المطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم، (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ناحية شيران شرق مدينة كوباني في مظاهرة للمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، في إطار حملة "حان وقت الحرية"، وذلك في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه كونفرانسه السابع وذلك في صالة ارض الاحلام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، آردال كوباني، أن الدولة التركية تحاول من خلال التهديدات تطبيق خطة إبادة واحتلال جديدة. كما أشار إلى أنهم جاهزون لخوض مقاومة تاريخية في وجه كل الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

-حذرت إدارة المدارس في ناحية زركان من حرمان جيل كامل من حقهم في التعليم بسبب استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته في استهداف المدارس والمراكز التعليمية، محمّلة المنظمات الحقوقية والإنسانية مسؤولية ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الحقوقي حسن مصطفى أن الأساليب المتبعة بحق القائد أوجلان لا تمتّ إلى الإنسانية بأي صلة وتشكل تهديداً حقيقياً على حياته، مطالباً المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل جاهدة لإطلاق سراح القائد، ورفع العزلة المفروضة عليه. (مرفق بالصور والفيديو).

-ندد مثقفو مدينة كوباني استخدام جيش دولة الاحتلال التركي للسلاح الكيماوي في جبال كردستان، وكذلك أبدوا عدم استغرابهم من الصمت الدولي حيال استخدام هذه الأسلحة لأنها أسلحتهم، ودعوا الشعب الكردي إلى التسلح بالإرادة لكسر إرادة دولة الاحتلال في هجماتها على جميع المناطق الكردية وليس فقط في جبال كردستان".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبدالله أوجلان، خديجة إبراهيم، أنهم تواصلوا مع العديد من المحامين والمحاميات في العالم لتقوية ملف القائد خلال العام الثاني لحملة حان وقت الحرية. وشددت على ضرورة قيام جميع الحقوقيين بواجبهم في الدفاع عن القائد أوجلان ورفع العزلة عنه. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-دعت أسر مرتزقة روج أبناءهم وجميع الشباب المنضمين لمرتزقة روج للعودة إلى ديارهم، وحماية مكتسبات مناطقهم وعدم الانخداع بسياسة الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد الباحث العراقي الدكتور جواد البيضاني، أن تركيا لديها استراتيجية قديمة تقوم على السيطرة على أجزاء من سوريا والعراق وذلك بمساعدة متواطئين وخونة يشكلون تهديداً لسوريا والعراق، وطالب الجميع بدعم قوات سوريا الديمقراطية لأنها تمثل خط الصد الأول ضد الأطماع التركية. (مرفق بالصور).

-أوضحت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها عذاب العبود، أن الدولة التركية المحتلة تسعى عبر تهديداتها وهجماتها على شمال وشرق سوريا إلى إطالة عمر الأزمة السورية واستغلال الفوضى لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تطلق لجنة الشباب والرياضة بمجلس دير الزور المدني مهرجان الشهيد حمزة بقرية سفيرة بريف دير الزور الغربي يتضمن المهرجان عدد من الألعاب الرياضية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-اندثرت صناعة الفخار في الرقة منذ سنوات عديدة، خاصة في فترة احتلال المرتزقة، وبعد تطور الصناعات وظهور الزجاج وغيره من المواد التي تدخل في صناعة الأواني المنزلية، إلا أنها عادت للظهور بأساليب أكثر حرفية ومواكبة للعصر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA