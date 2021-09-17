مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  17-9-2021

تستمر سياسة تركيا في إحداث تغيير ديمغرافي في مقاطعة عفرين، التي تحتلها منذ أكثر منذ أكثر من 3 أعوام. وبطرق همجية عدة، وتقلصت نسبة الكرد في عفرين، من 95% قبل احتلالها، إلى أقل من 23%. وحوّلتها الى مرتع للمستوطنين والمرتزقة. (مرفق بالصور وبالفيديو).

قيّم القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، باز عفرين، تحركات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة كري سبي، مؤكداً أن صمت الضامن الروسي دلالة على شراكته في جرائم المحتل بحق المدنيين، وشدد على أنهم في قسد يمارسون حقهم في الدفاع المشروع عن أرضهم وشعبهم. (مرفق بالصور وبالفيديو).

افتتحت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في مدينة حلب أول مدرسة تدرس منهاج الإدارة الذاتية، بكادر طلابي بلغ 600 طالب وطالبة، مع استمرار التسجيل للمكونين العربي والكردي. (مرفق بالصور وبالفيديو).

سياسة

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري، جمال شيخ باقي بأن قضية أهالي عفرين ليست قضية عودة إلى منازلهم، إنما قضية وطن محتل، والمجلس الوطني يحاول إنهاء هذه القضية عن الوجود لدعم تركيا. (مرفق بالصور وبالفيديو).

كردستاني

استنكر ساسة كرد بشدة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK) ) القائمة على العمالة للدولة التركي، وقالوا أنه من الأجدر إطلاق اسم الحزب الديمقراطي الأردوغاني العثماني. (مرفق بالصور وبالفيديو).

العالم

سادت لبنان مؤخّرًا مخاوف من رداءة جودة المحروقات الإيرانية التي تشق طريقها عبر البحر قادمة من طهران، لا سيما في أعقاب الحديث عن المشكلات التي خلفها البنزين الإيراني في فنزويلا وخصوصاً في محرّكات السيارات. بالتوازي مع ذلك، ما يزال القلق مسيطراً من احتمال فرض عقوبات أميركية على لبنان بسبب استقدام "حزب الله" بواخر المحروقات الإيرانية.

مر عام على توقيع اتفاقيات السلام المعروفة بـ اتفاق (إبراهيم/ابراهام) بين إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات والبحرين. وفي ذكراها، ثمة مجموعة من التساؤلات التي تُطرح: هل حققت الاتفاقيات أهدافها؟ ما الذي حصدته الأطراف وهل تغير المشهد في المنطقة؟

الثقافة والفن

يهدف منتدى حلب الثقافي، إلى رفع سوية المستوى الفكري لدى أهالي المدينة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات منها افتتاح مكتبة للكتب، تحوي 1500 كتاباً بمختلف المواضيع، منها السياسية الثقافية الاجتماعية، إلى جانب الروايات البوليسية. (مرفق بالصور وبالفيديو).

المجتمع والحياة

يستعد مهجرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء للشتاء وسط استمرار الحصار من قبل حكومة دمشق، فيما لم يستبعد الرئيس المشترك لهيئة البلديات بإقليم عفرين من كارثة إنسانية في الأيام القادمة. (مرفق بالصور وبالفيديو).

حقق معمل زوزان للأجبان والألبان نقلة نوعية في تأمين حاجة الأهالي في إقليم الجزيرة من الأجبان والألبان بقدرة انتاجية تبلغ 4 أطنان من الحليب ومشتقاته يومياً. (مرفق بالصور وبالفيديو).

تحولت ضفاف نهر الخابور على طول مجراه لمستنقعات، ومركزا لانتشار ذبابة الرمل المتسببة في انتشار داء اللشمانيا، بعد تعمد دولة الاحتلال التركي لقطعه مياهه عن أراضي شمال وشرق سوريا منذ ربيع عام 2013، وسط مناشدات من الجهات المختصة والمراكز الصحية للمنظمات بسرعة التدخل وتقديم المساعدة للحد من الداء. (مرفق بالصور وبالفيديو).

تستلم مراكز تسويق القطن في شمال وشرق سوريا، محصول القطن من المزارعين، بالسعر المحدد من قبل الإدارة الذاتية، فيما بيّن إداري في مركز الأقطان في الرقة، إن عملية التسويق جيدة. (مرفق بالصور وبالفيديو).

ANHA