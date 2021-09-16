مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  16-9-2021

-ينظم حزب التطوير والتغيير الديمقراطي في ناحية الشدادي، وقفة احتجاجية أما قاعدة التحالف الدولي وذلك للمطالبة بالتخفيف من ضغوطات قانون قيصر الذي أنهك تداعياته كاهل السكان المحليين، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا أهالي مقاطعة كوباني، عموم الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، إلى الاستعداد لأي حرب يمكن حدوثها في الفترة المقبلة، وأكدوا أن أفضل وسيلة للدفاع هي التمسك بالأرض، والتكاتف والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية في جبهات القتال. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي قرية صوغوناكه في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة أنهم متمسكون بأرضهم، وأنهم اختاروا طريق المقاومة في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

حذّرت عضوة المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، فهيمة حمو، الشعب السوري وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص من سياسات التركية الرامية إلى إفراغ المنطقة عبر استدراج الشبان وتشجيعهم على الهجرة، مؤكدة أن الذل بانتظار كل من يقرر الهجرة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت مكوّنات ناحية تل تمر، بأن الاحتلال التركي يهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، في إشارة منهم إلى القصف العشوائي الذي تتعرض له الناحية، مؤكدين تمسّكهم بأرضهم ومدينتهم، وعدم تركها للمحتل. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

حذّر صحفيون من باشور (جنوب كردستان) من أن استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في تواطئه مع الدولة التركية، سيفقد باشور جميع مكتسباتها، وانتقدوا الدعم المباشر الذي يقدمه الحزب للدولة التركية المعادية للكرد. (مرفق بالصور).

طالبت أمهات الشهداء في مقاطعة كوباني الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) بالكشف الفوري عن مصير مقاتلي الكريلا المختطفين على يد قواته في ناحية خليفان منذ أكثر من شهرين، كما أدانوا تصرفاته واعتبروه خيانة بحق الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مكتب الجنولوجيا في مدينة الحسكة أمسية أدبية شعرية بهدف احياء الثقافة الارمينية وذلك في قاعة مكتب الأرمن في حي الناصرة، الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

إذا راجعنا كتب التاريخ، فلا بد أن ندرك بأن الشعوب المقاومة كالفيتناميين، والذين كانت لديهم منظومة دفاع ذاتي، هم الذين يحظون بالاحترام، أما الشعوب التي لم تبن منظومتها الدفاعية الذاتية فكانت منفتحة للاستعمار بكل أشكاله.

العالم

تفتح المدارس اللبنانية خلال أيام أبوابها، لتستقبل طلابها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، إلا أن الأزمات المتلاحقة، تقف حاجزاً أمام افتتاح هذا العام ما جعل الطاقم التعليمي والطلاب والأهالي، في حيرة بين أمرين: تحمّل تلك الأزمات، أو إلغاء العام الدراسي لحين حلّ تلك المشاكل.

المجتمع والحياة

-يعيش الشعب السوري وضعاً اقتصادياً صعباً بعد أن وصل 90 % منهم للعيش تحت خط الفقر، وسط فساد حكومي مستشرٍ، وتجار حروب يستغلون الشعب في لقمته. هذه الأوضاع الكارثية تسير بالسوريين نحو المجهول.

دعا طبيب مختص في الأمراض الصدرية إلى ضرورة التقيد بالنصائح، والوقاية الشخصية لمواجهة الفيروس، وحذر من الانتشار السريع للموجة الرابعة من فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجرو عفرين استمرار المقاومة بالرغم من تجاهل منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة نداء المهجرين بمراجعة قرارها القاضي بتقليص كميات مياه الشرب المخصصة للمهجرين والذي وصفوه بالقرار المجحف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA