مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  16-11-2021

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا المطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي كونفرانسه السنوي وذلك في مركز آرام تيكران في مدينة رميلان الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت شعار المثقف وأفاق الحل السياسي في سوريا في مدينة الرقة الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ريف دير الزور الغربي بتظاهرة استنكاراً لتهديدات وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافهم للمدنيين بالطائرات المسيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الدرباسية جثمان الشهيد رضوان صبحي المقاتل في قوات واجب الدفاع الذاتي إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفريه، الساعة 11:00 مرفق "الصور والفيديو".

يعقد مجلس ناحية الشدادي في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، اجتماعا موسعا لأهالي الناحية مع وفد من مسؤولي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لمناقشة أوضاع المنطقة، والاطلاع على واقعها بشكل مباشر من الأهالي، الساعة 14:00مرفق "الصور والفيديو".

دعت أسر عناصر مرتزقة روج أقاربهم عبر وكالة أنباء هاوار إلى عدم التحول إلى أداة لإبادة الشعب الكردي والعودة إلى روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

يأكلون الحشائش، وأقدامهم انتفخت وهم يهربون بين الغابات، وحامل مات جنينها في رحمها وهو في الشهر الثامن، هذه هي حال الفارين من مناطق سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان والعالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. (مرفق بالصور).

حضّ الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى الشعب في شمال وشرق سوريا على التصدي للدولة التركية، وإثارة جريمة اغتيال مسن بعمر 82 عاماً في جميع المحافل الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى الأرمن السوريون في هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، تكراراً واستمرار للمجازر التي ارتكبت بحقهم في بداية القرن العشرين، مؤكدين أن أردوغان خليفة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، يريد تشتيت شعوب المنطقة وإبادتها. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار عضو لجنة القائد في إقليم الفرات، عارف بالي، إلى أن الدول المهيمنة تفرض العزلة المشددة على القائد أوجلان لحماية سلطتها الفاشية، وأكد على أنه يتوجب على شعوب الشرق الأوسط معرفة أن حل الأزمات التي تعيشها المنطقة تكمن في حرية القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد ذوو الشهداء في الطبقة أنه باستشهاد المناضل يوسف كلو وحفيديه لن تنطفئ شعلة المقاومة؛ بل ستزداد توقداً لصدّ المحتل التركي، مشيرين إلى أن هذه الجرائم دليل واضح على إفلاس الفاشية التركية في مواجهة الحركة التحررية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات مقاطعة قامشلو ضرورة رفع وتيرة النضال في وجه سياسات الفاشية التركية، وذلك ضمن إطار حملة حان وقت الحرية حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وقالت: "استمرار العزلة على القائد يؤكد تخوف القوى الرأسمالية من فكر القائد الديمقراطي".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد الكاتب العراقي والباحث في الشأن الكردي، علي ناجي، أن إدراج حزب العمال الكردستاني (PKK) على لوائح الإرهاب كان لأغراض سياسية، مؤكداً أن الحزب لم ينشغل بالبحث عن المناصب والأموال، إنما يبحث عن حرية وكرامة الشعب الكردي والشعوب الأصيلة في المنطقة. (مرفق بالصور).

كردستان

أدان وجيه عشيرة الحوس، إحدى عشائر العفادلة الشعبانية، دحام الشبلي، الهجمات التي تشنها الدولة التركية المحتلة بالأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي، داعياً شعب المنطقة للاعتماد على ذاته لأن المصالح هي التي تحرك القوى الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم اتحاد المرأة الشابة في منطقة الطبقة معرض لصور وكتب القائد عبد الله اوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA