مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  15-9-2021

-يدلي أحزاب سياسية ضمن الإدارة الذاتية بياناً أمام مجلس ناحية عامودا، بخصوص هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان واستنكار تعاون قوات حزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات على قوات الكريلا، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تغيّر الدولة التركية تاريخ المناطق التي تحتلها في سوريا، ففي مقاطعة عفرين لم تتوانَ عن تدمير وسرقة ونهب المواقع الأثرية. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار شيوخ ووجهاء عشائر عربية في الحسكة إلى الحاجة الملحة في الشرق الأوسط لأفكار القائد عبد الله أوجلان من اجل حل القضايا العالقة، واعتبروا العزلة المفروضة على القائد من قبل تركيا وبموافقة دولية إصراراً دولياً على تعميق الأزمات. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-كان الخامس عشر من أيلول عام 2015 يوم بدء داعش بشنّ هجومه الكبير على مدينة كوباني شمال سوريا، ومع تعرّض المرتزقة لهزيمة كبرى، تحوّل ذلك اليوم إلى بداية فشل مخططات داعش التي وقفت خلفها تركيا، لكن هذه الأخيرة تحاول جاهدة اليوم تحقيق ما عجز داعش عن تحقيقه، عبر التدخل المباشر والسعي لنشر الفوضى في المناطق التي تحقق فيها الاستقرار بعد دحر المرتزقة. (مرفق بالصور).

كردستان

الكريلا مظلوم تركمان، من أصل تركماني. بعد تعرّفه على كوادر حزب العمال الكردستاني، تأثّر بمواقفهم وطراز حياتهم. لذلك اختار هذا الطريق، وقرر الانتساب إلى صفوف الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت أسر الشهداء إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمثل الشعب الكردي، ووصفوا هجمات وسياسات الديمقراطي الكردستاني بـ "الخيانة"، مطالبين بالكشف عن مصير مجموعة من قوات الكريلا التي تم اختطافها. (مرفق بالصور والفيديو).

نددت عضوات في اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، بسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه الكرد، واعتبروها خيانة بحق القضية الكردية، وطالبوه بالكشف الفوري عن مصير ممثل الإدارة الذاتية المختطف وإطلاق سراحه فوراً. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الكاتب والباحث كاكشار أورمار، إن النظام الإيراني سوف يواصل هجماته، وقال: "لا بد من اتخاذ موقف موحد قوي ضد الهجمات. هذا هو السبيل الوحيد للتصدي للنظام الإيراني".(مرفق بالصور).

تحليل

أغلق ملف درعا مجددًا، لكن هذه المرة كان الثمن أكبر وتراوح بين الابتزاز الروسي للدول العربية والغربية بالوجود الإيراني وخط الغار الذي يمر من حدود درعا الإدارية. فهل انتهت مشكلة درعا وما هي المنطقة التي ستسير على خطاها؟

العالم

عاودت تركيا مرة أخرى فتح باب العلاقات مع مصر، بعد جولة سابقة لم تنجح بسبب عدم جدية تركيا، ولعدم تنفيذها الشروط المصرية التي تتعلق بموضوع الإخوان المسلمين، وسحب المرتزقة السوريين من ليبيا. إلى جانب السياسات التركية التي تزعزع استقرار الدول المجاورة لها، سوريا والعراق. فماذا تحمل هذه الجولة الجديدة في طياتها، وهل يمكن أن تنجح؟

المجتمع والحياة

في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرة حكومة دمشق وغياب الرقابة الصحية على المواد الغذائية، أصبح بيع لحوم الحيوانات المريضة والنافقة مثل الإبل والأبقار والأغنام والماعز وحتى الحمير والخيول أمراً لا يمكن إنكاره داخل المجتمع المحلي في مدينة حمص وغيرها من المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة. (مرفق بالصور).

باشرت إدارة المحروقات في مقاطعة قامشلو بتوزيع مادة مازوت التدفئة على الأهالي قبل حلول فصل الشتاء، وستتم عملية التوزيع على شكل دفعة واحدة بكمية 440 لتراً لكل عائلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA