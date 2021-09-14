مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  14-9-2021

-انشغلت الوسائل الإعلامية خلال الفترة الماضية، بمتابعة الحديث عن اللقاء المفترض عقده بين رئيسي استخبارات حكومة دمشق والاحتلال التركي في بغداد، وفي الوقت الذي استبعد فيه الباحث بالشأن التركي الدكتور محمد نور الدين، عقد الاجتماع في الوقت الحالي، أكد أن الكرد هم المستهدفون بالدرجة الأولى في هكذا لقاءات، واتفق معه الباحث الكردي حسين عمر. (مرفق بالوصور)

أشار عدد من الكتاب إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وقالوا: "العزلة جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن إنهاؤها إلا من خلال النضال المحلي والعالمي، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون هناك مقاومة في كل مكان"، واستبعدوا تحقيق السلام في المنطقة مع استمرار العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

لا تكاد درعا تغيب عن المشهد السوري، حتى تعود إليه من جديد، فمن صراع على النفوذ بين إيران وروسيا للتمركز في هذه المنطقة، إلى السعي لإعادة سيطرة قوات دمشق عليها وفتح المعابر مع الأردن، وجعلها خط ترانزيت لإيصال الغاز المصري إلى لبنان، وحصولها على مقابل لقاء ذلك. وهذا يعني كسب الاعتراف والشرعية الذي تبحث عنه موسكو منذ زمن. (مرفق بالصور).

بورترا

"أخشى أن أستشهد قبل تحرير عفرين" هذه العبارة قالتها المناضلة سوسن بيرهات، قبل استشهادها بساعات، ليتحول العهد الذي قطعته على نفسها إلى عهد لسائر أبناء الشعب الكردي. (مرفق بالصور).

العالم

يعقد اللبنانيون آمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، لكن يشوبها الكثير من القلق والخوف من فشلها بسبب الأزمات التي تراكمت منذ أكثر من سنة من الفراغ، بدءاً بانهيار العملة اللبنانية، وليس انتهاء بارتفاع نسب البطالة والفقر في المجتمع. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

تُبذل جهود كبيرة من قبل الفرقة الموسيقية المرافقة لمشاركي مهرجان هاوار في موسمه الثالث، وتحاول الفرقة بخبرتها أن تقدم أفضل ما لديها أمام الجمهور. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA