مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  14-11-2021

تستمر فعالية خيمة الاعتصام بجانب معبر سيمالكا في يومه الـ41، وذلك للتنديد برفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم رفات الشهداء إلى ذويهم، (مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية المستدامة لذوي الاحتياجات الخاصة مركزاً لها في حي الكورنيش بمدينة قامشلو الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع اهالي ناحية الدرباسيه جثمان عضو قوى الامن الداخلي خليل العلي الى مثواه الاخير في مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفريه، الساعة 12.00 مرفق "الصور،والفيديو".

استنكر فنانون من مدينة حلب هجمات دولة الاحتلال التركي المتتالية على باشور كردستان، باستخدام الأسلحة الكيماوية، وطالبوا المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الدولة التركية؛ لتتوقف عن ممارساتها الوحشية والتعسفية.

عُرف الجد والشخصية الوطنية (يوسف كلو)، بأنه صانع السلام والمحبة والتآلف والتقارب بين شعوب شمال وشرق سوريا، أفنى حياته في خدمة قضية الشعب الكردي وشعوب المنطقة اجتماعياً وسياسياً وعسكرياً.

شدد شيخ عشيرة البو خميس الدليمية، كبرى عشائر المنطقة حسين الراشد، على ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية بين جميع المكونات؛ لتأمين الحماية الذاتية للمنطقة في وجه تهديدات الدولة التركية وهجماتها البربرية المستمرة على منطقة شمال وشرق سوريا وارتكابها المجازر بحق المدنيين.

اعتبرت إداريات مؤتمر ستار رفضَ الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء كمين خليفان لذويهم تستراً على فضيحة مشاركة قواته مع الفاشية التركية في قتال قوات الدفاع الشعبي، وإخفاء المجازر التي ترتكبها الفاشية التركية جراء استخدامها للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا.

ملف

تتسبب الممارسات التركية في تدمير الأمن المائي لملايين السكان في كردستان، سوريا والعراق في تبعات أخرى كارثية، أهمها تهجير السكان ومحو تاريخ أعرق الشعوب وأقدمها على وجه الأرض.

العالم

كشفت وثيقة سرية عن الخطوات العربية للتطبيع مع دمشق، وتتألف من خمسة مراحل أبرزها خروج كافة القوات الأجنبية والتنسيق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية لمكافحة الإرهاب، فيما يدفع تفشي الفساد والمحسوبية والولاءات السياسية وغياب فرص العمل وتدهور الوضع الاقتصادي في باشور كردستان الشباب للهجرة إلى بيلاروسيا.

تحليل

استشهد يوسف كلو ذو الـ 82 عاماً مع اثنين من أحفاده داخل سيارته التي لم تسر أكثر من خمسين متراً من أمام منزله إثر هجوم جوي بطائرة مسيرة في التاسع من تشرين الثاني الجاري. أعلنت الدولة التركية مسؤوليتها عن مثل هذا الهجوم الإرهابي علانيةً، دون أن تحسب حساباً للقوانين الدولية أو حتى التركية. ما الرسالة التي يرغبون بإيصالها وهل حققوا أهدافهم بهذا الهجوم؟ ولماذا تلتزم كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الصمت حيال هذا الهجوم؟

المرأة

تهمٌ ومحاسبة بالجلد لعدم "ارتدائهن النقاب والخروج برفقة محرم". حال النساء في مدينة إدلب والمناطق التي تحتلها تركيا والمرتزقة الموالين لها لا تختلف عن فترة احتلال داعش للمنطقة، قبل إلحاق الهزيمة به في آخر معاقله بالباغوز في 2019.

المجتمع والحياة

أكدت إدارة وحدة مياه الطبقة أن جميع الحلول التي اتخذنها المديرية لتدارك أزمة المياه إسعافية، وأن الحل الجذري هو عودة منسوب بحيرة الفرات إلى حدها الطبيعي، في حين شدد فني في سد الفرات أن وضع السد من سيئ إلى أسوأ.

ANHA