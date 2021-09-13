مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  13-9-2021

-يخرج أهالي ناحية تل حميس في مظاهرة منددة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وباشور كردستان، وتأكيد دعمهم لقوات الكريلا، وذلك في تمام الساعة الـ 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الناشط في حركة ميزوبوتاميا البيئية، وهاب إشيكلي، أن الحرائق في تركيا وباكور كردستان نتجت عن سيطرة الهيمنة على الطبيعة، وقال "الطريقة الوحيدة لوقف دمار الطبيعة هي بناء المجتمع البيئي المناهض للحداثة الرأسمالية التي تحتل الطبيعة". (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني أهالي شمال وشرق سوريا للنزول إلى الساحات والمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، مؤكداُ ألا حل في الشرق الأوسط مع استمرار العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج وريفها، أحمد اليوسف، أن الشبان الذين يسعون للهجرة يعتقدون بأنها ستقدم لهم الكثير وتفتح لهم أفق وحياة جديدة، ولكن في الواقع فإن "هذه الهجرة تستنزف طاقات بلدهم التي تحتاجهم الآن أكثر من أي وقت آخر".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي القرى الحدودية أن الاحتلال التركي يمارس حرب خاصة، يهدف من خلالها إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، داعين إلى تعزيز مبدأ الحماية الذاتية ودعم القوات العسكرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تستمر سياسة الاحتلال التركي في تغيير مسميات المجموعات المرتزقة ودمجها، في ظل الفوضى المستشرية في المناطق المحتلة واستمرار العمليات الإجرامية، في خطوة يراها ناشطٌ سياسي أنها "قد يعقبها الاندماج مع هيئة تحرير الشام".(مرفق بالصور).

المرأة

-يعقد مجلس المرأة السورية اجتماعا موسعا للمرأة في مدينة الحسكة، بهدف التنديد بالعنف ضد المرأة، ويعقد الاجتماع في صالة رشو في المدينة الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-عبّرت لجنة تحكيم مهرجان هاوار الغنائي الثالث عن تفاؤلها بما قدّمه المتسابقون من الأغاني على المسرح، وأشاروا إلى أن هذا الجيل قادر على الحفاظ على التراث والفلكلور. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكد أكاديميون ومحللون عرب دعمهم لبيان الجامعة العربية الأخير الذي أدان التحركات التركية في المنطقة، كما طالبوا بتفعيل اتفاقية "الدفاع العربي المشترك" لمواجهة الاستعمار التركي وصد عدوانه. (مرفق بالصور).

ANHA