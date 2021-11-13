مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  13-11-2021

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد المئات من أهالي إقليم الجزيرة إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يستعد مهجرو مقاطعة عفرين المحتلة لاستقبال الشتاء الرابع في المخيمات، مع استمرار حصار حكومة دمشق وقصف الاحتلال التركي، إلا أنهم يقولون سنقاوم ولن نقبل العيش تحت راية المحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

لفت اتحاد المثقفين ولجنة الثقافة والفن في مدينة منبج وريفها إلى أن التحليل المعمق للسلطة والتعمق في التاريخ هو أفضل وسيلة لمواجهة أساليب الحرب الخاصة التي تتبعها الدولة الاستعمارية للسيطرة على عقول المجتمعات وتوجيهها حسب مصالحها. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال السيناتور الإسباني وعضو حزب الباسك ( EH Bildu)، غوركا أليجاباريتا دياز، إن الدولة التركية تستغل بقاء اسم حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب من أجل إضفاء الشرعية على هجماتها. (مرفق بالصور).

المرأة

تنظم تجمع نساء زنوبيا ندوة حوارية في ريف دير الزور الشرقي، حول الاوضاع السياسية والشائعات التي ظهرت بالمنطقة التي تدعي دخول القوات الروسية وقوات حكومة دمشق للمنقطة، والتهديدات التركيا على مناطق شمال وشرق سوريا (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

دون انصياعها للمعاهدات المبرمة وبعيداً عن المبادئ الأخلاقية، يشكل الانخفاض التاريخي لمنسوب مياه نهر الفرات الذي تتلاعب به الدولة التركية، تدميراً ممنهجاً للأمن المائي في كل من سوريا والعراق، في إجراءٍ يعقب ممارسات أدت إلى جفاف عديد الأنهار والينابيع قبل سنوات في حربٍ تهدد حياة الملايين. (مرفق بالصور والفيديو).

هناك سياسة مشتركة لدولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني خلف ستار هجرة شعب باشور كردستان، وهي أن تتمكن تركيا من فرض سيادتها على المنطقة وإجراء التغيير الديمغرافي؛ للضغط على الاتحاد الأوروبي. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فيطبق سياسة "فليكن لي حتى لو كان قليلًا".(مرفق بالصور).

سياسة

أوضح السياسيون الذين حضروا مراسم تشييع الشهداء الثلاث لمجزرة الهلالية في مدينة قامشلو أن الدولة التركية المحتلة لن تستطيع يوماً كسر أمل وإرادة الشعوب بجرائمها. موقف الشعب من جرائم الدولة التركية في هذه المرحلة هو موقف ٌتاريخيٌ والشعب يظهر وحدة الشعوب بتبنيه للشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قبل عام 2006، كانت مهنة صناعة مراكب الصيد في غزة تعيل مئات الأسر في غزة. لكن بعد نحو 15 عامًا على الحصار الإسرائيلي باتت المهنة تصارع من أجل البقاء. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بينت لجنة المحروقات في مدينة الحسكة أن التركيز على توزيع مادة التدفئة للأهالي وعلى المزارعين، تسبب بتقليص المخصصات المقدمة للمولدات الكهربائية، مما سبب تراجعاً في ساعات إمداد المدينة بالتيار الكهربائي، ولكن اللجنة وعدت بانفراجة قريبة للمشكلة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الطبيب الإداري في مركز الشدادي الصحي، علي السعيد، توفر لقاحات اللشمانيا، داعياً المصابين بداء اللشمانيا في المنطقة الجنوبية لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا إلى مراجعته لتلقي العلاج. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA