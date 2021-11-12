مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  12-11-2021

-يواصل أهالي شمال وشرق سوريا التوجه إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا المطالبة من حزب الديمقراطية الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. 0(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الناطق باسم قبيلة الشرابين، محمد عارف الحمدون، جهوزية العشائر العربية للدفاع عن شمال وشرق سوريا إلى جانب المقاتلين عند أي هجوم محتمل، وقال: "سنكون شركاء في خنادق الشرف ولن نقبل أن يحتل أردوغان شبراً من أرضنا".(مرفق بالصور والفيديو).

أدان ذوو الشهداء في إقليم عفرين، مجزرة الاحتلال التركي بحق عائلة كلو الوطنية، لافتين إلى أن الاحتلال يستهدف المواطنين في شمال وشرق سوريا بعد فشله في إحراز التقدم في الجبهات وترسيخ مخططاته الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد سياسيون وإداريون في دير الزور أن الشائعات التي تروجها بعض الفئات بخصوص عودة قوات حكومة دمشق إلى المنطقة تهدف إلى زعزعة الأمن، مؤكدين تمسكهم بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

شبّهت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي بمجزرة حلبجة، وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه ما يحدث، وأكدت أن استخدام الكيماوي من قبل تركيا يعبّر عن هزيمتها. (مرفق بالصور والفيديو).

تهديدات تركية مستمرة بشن الهجمات على شمال وشرق سوريا لاحتلال المزيد من المناطق السورية، تتزامن مع عمليات قصف واستهداف لمناطق متفرقة، تثير رفضاً شعبياً واسعاً. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح السياسيون الذين شاركوا في مراسم تشييع شهداء مجزرة الهليلية الثلاثة بمدينة قامشلو أن الدولة التركية المحتلة لن تستطيع من خلال جرائمها كسر إرادة وأمل الشعوب. موقف الشعب في هذه المرحلة تجاه جرائم دولة الاحتلال التركي موقف تاريخي ومن خلال الالتفاف حول الشهداء تظهر وحدة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضح الكاتب اليمني عبد الرحمن الريان أن إدراج حزب العمال الكردستاني على لوائح الإرهاب هو قرار سياسي وليس قراراً قانونياً، نوه إلى أنه جاء من أجل إرضاء تركيا من ناحية، وكي يستمر الاقتتال ما بين الطرفين وتستفيد منه أوروبا في تمرير سياساتها على تركيا. (مرفق بالصور).

المرأة

يعقد تجمع نساء زنوبيا ندوة حوارية في مدينة الرقة حول الاوضاع السياسية والشائعات التي ظهرت بالمنطقة حول دخول القوات الروسية وقوات حكومة دمشق للمنطقة والتهديدات التركيا على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت مديرة منظمة RAWAالنسائية في أفغانستان، أن طالبان حلّ بدلًا عن داعش، وحذّرت من الأسوأ قادم، وناشدت تقديم النساء وبشكل خاص النساء الكرد دعم نضالهن، وقالت أن دعم النساء الكرديان لهن يمنحهن الشجاعة. (مرفق بالصور).

أكدت الأمهات المشاركات في مراسم تشييع الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه، بأن المحتل التركي لا يستطيع النيل من عزيمة الكرد، وأنه إذا استشهد 3 من العائلة المناضلة، فإن المئات سينضمون إلى مسيرة النضال والحرية من بعدهم. (مرفق بالصور).

العالم

تستمر قمة المناخ التي تستضيفها مدينة غلاسكو الاسكتلندية، على مدار أسبوعين، وذلك في ظل تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتراجع منسوب المياه العذبة وتضرر المناطق الزراعية في العالم ما سيجعل شعوب المنطقة في مواجهة أزمات معيشية واقتصادية كبيرة فيما تغيب الجدية عن مساعي القوى الدولية لحل هذه المعضلة. (مرفق بالصور).

ارتفعت أرقام جرائم القتل والسرقة في لبنان بشكل ملحوظ، مع انهيار الليرة والتدهور الاقتصادي الذي عصف بالبلد بعد استعصاء الحالة السياسية، ما ينذر بكارثة اجتماعية، تهدد البلد المنهوك. (مرفق بالصور).

ANHA