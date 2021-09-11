مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  11-9-2021

-يعقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن "حركة خوبون" في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس الشعب في ناحية الدرباسيه اجتماعا موسعا لأهالي الناحية لمناقشة اخر التطورات السياسية والعسكرية، والاطلاع على شكاوي أهالي الناحية الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

شدد قائد مجلس كوباني العسكري، عصمت شيخ حسن، على ضرورة تعزيز الحماية الذاتية من قبل شعب مناطق شمال وشرق سوريا وعدم الاعتماد على القوى الخارجية، بل حماية مناطقهم بأنفسهم وإثبات ذاتهم، مشيراً إلى أنه على الشعب الاستفادة من الدروس التي تحصل في أفغانستان. (مرفق بالصور والفيديو).

تعرض الريفان الشمالي والغربي لمدينة منبج خلال أسبوع واحد لأكثر من 211 قذيفة وصاروخ، في حين قال الناطق باسم مجلس منبج العسكري، إن الصمت الدولي يجعل تركيا تتمادى في جرائمها، مؤكداً أن الدفاع عن أرضهم وشعبهم حق مشروع لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-ندد أهالي ناحية تربه سبيه بالعزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان والتي تهدف إلى النيل من الشعوب الحرة التي تسير على فكره وفلسفته. وأشاروا أن العزلة تهدف إلى منع وصول أفكار القائد لحل قضايا الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال الصحفي والمحلل السياسي بهاء العوام عن تتريك تركيا للمناطق المحتلة إنها تعمل على تتريكها لتتحول مع الوقت إلى أجزاء من ولايات أو ولايات تركية جنوبية، وفي حال اضطرت تركيا إلى الانسحاب من هذه المناطق تكون قد غيرت ديموغرافية هذه المناطق بشكل نهائي ولم تعد لها أي ملامح كردية.

تحليل

يقدم المحلل الجيوسياسي الأميركي الدكتور ثورو ريدكرو، مراجعة لتحالف تركيا المزدهر مع طالبان في أفغانستان، وكيف سيكون مدفوعًا بنظرة أردوغان الجهادية للعالم ومتاهة الحلفاء المتطرفين المحليين.

شكلت أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، إثر استهداف مركز التجارة العالمي في نيويورك من قبل "القاعدة"، نقطةً مفصلية في مسار السعي الغربي لتوسيع نفوذه في منطقة الشرق الأوسط، والتي جاءت عقب أكبر عملية تمشيط قام بها حلف الناتو؛ أدت إلى اعتقال القائد عبدالله أوجلان.

العالم

-تشهد أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت صفيحة البنزين نحو135 ألف ليرة، بعدما كانت بنحو 40 ألف ليرة، إضافة إلى شح كبير في المادة، إذ يصطف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين والمازوت، ما أدى إلى انفلات سوق النقل بشكل كبير.

يرى مراقبون بأن الهزيمة المدوية التي تلقاها حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب لم تكن متوقعة لكنها جاءت نتيجة للممارسات التي ارتكبها الحزب بحق الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم العارمة بذلك.

كردستان

استهجن الكاتب الكردي مالفان رسول هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي، وأعرب عن رفضه القاطع لإراقة دماء الكرد بيد قوة كردية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنظم حركة الطلبة الديمقراطيين معرض فني للفنون التشكيلية في حديقة القائد في مركز مقاطعة الحسكة تحت شعار "بالفن والالهام سنبني ثورتنا" الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA