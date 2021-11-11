مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  11-11-2021

-يشيع أهالي مدينة قامشلو، جثامين شهداء مجزرة قامشلو، (الجد والشخصية الوطنية يوسف كلو، الشهيد مظلوم كلو، الشهيد محمد كلو)، والذين قضوا أثر قصف لطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيارتهم، سينطلق موكب التشييع من دوار سوني وسط مدينة قامشلو، الساعة 10:30، (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا، المنددة بسياسات حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرفض تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، اجتماعاً موسعاً مع وجهاء العشائر العربية، لمناقشة أخر التطورات والمستجدات السياسية، وذلك في صالة النادي السياحي، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد تحالف منظمات المجتمع المدني بشمال وشرق سوريا ومجلس دير الزور المدني لقاء تنسيقي لمناقشة أهم المستجدات والمتطلبات في المنطقة بريف دير الزور الغربي. (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم حركة الشبيبة الثورية في ريف دير الزور مظاهرة ضد جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي وهجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا, الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

أدان شيوخ ووجهاء عشائر ريف دير الزور الشرقي استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية في الأراضي السورية والعراقية، ووصفوها بـ"الحرب القذرة" و "جريمة يندى لها جبين الإنسانية" مطالبين بمعاقبة أردوغان؛ لاستخدامه الأسلحة المحرمة. (مرفق بالصور والفيديو).

تركت حركة حرية كردستان في الأم فاطمة حسن أثراً عميقاً، وكان لقاءها الوحيد مع القائد عبد الله أوجلان كافياً ليحفزها على نضال امتد طيلة عقود من الزمن ولا يزال متواصلاً لتحقيق الحرية للشعوب المضطهدة وتحرير النساء من الذهنية السلطوية المفروضة عليهن. (مرفق بالصور والفيديو).

لا تتردد الأمهات في قطع مسافة ما يقارب 110 كم يومياً للمشاركة في خيمة الاعتصام المنصوبة في معبر سيمالكا، للمطالبة بجثامين شهداء من قوات الكريلا ممن استشهدوا إثر كمين للديمقراطي الكردستاني، معربات عن سخطهن من تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع تركيا في إراقة الدم الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر عدد من وجهاء العشائر العربية، في منطقة صرين جنوب مدينة كوباني، التهديدات والهجمات التركية على المنطقة، مؤكدين على الدفاع عن أرضهم حتى الرمق الأخير. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد اهالي الرقة أن شعوب المنطقة التي تكاتفت من أجل تحريرها سوف تواصل هذا التكاتف في سبيل الدفاع عنها. ونوهوا إلى أن تكاتف شعوب المنطقة ساهم في تحقيق الانتصارات والنجاحات على مدى 10 أعوام. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

كشف الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، أن الجرائم التركية لم تعد تقتصر على الكرد بل طالت العرب في عفرين المحتلة، ولفت إلى أن تركيا أضافت إلى جرائمها نشاطاً إجرامياً آخر تمثل بافتتاح معامل للمخدرات وترويجها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

مع اشتداد الأزمة الدبلوماسيّة بين لبنان والخليج بقيادة السعودية، هل تتكشّف حقيقة تحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية حسابات عالقة بين الرياض والطهران. وهل ينعكس ذلك على صراع مذهبي ينفجر في شوارع لبنان؟(مرفق بالصور).

كردستان

طالب أهالي إقليم عفرين الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثماني المقاتل تولهدان وسردم إلى ذويهما، وأكدوا أن ممارسات الحزب تصب في مصلحة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA