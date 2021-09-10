مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  10-9-2021

أكدت أسر الشهداء في منبج أنها ستدافع عن المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء ولن تسمح لدولة الاحتلال التركي بتعريض تلك المكتسبات للخطر. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد أهالي كوباني على ضرورة اليقظة في مواجهة أساليب الحرب الخاصة التي تسيّرها تركيا ضد شعب المنطقة لأن هدفها هو كسر إرادة شعوب المنطقة وتخوفيهم من خلال بث الفتن والإشاعات. (مرفق بالصور والفيديو).

يلقي الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء بظلاله على القطاع التعليمي حيث تزداد تحدياته أمام الطلبة والمعلمين باشتداد الحصار المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام. (مرفق بالصور والفيديو).

يتعرض اللاجئون السوريون في تركيا لأعمال عنف ناجمة عن تزايد مشاعر الكراهية والعنصرية والعداء من قبل الأتراك، فكيف ساهمت سياسات القوى التركية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان في تغذية هذه العنصرية؟(مرفق بالصور).

ملف

ظاهرة الخيانة التي ظهرت في العديد من المجتمعات عبر التاريخ، تحدث أيضًا في جنوب كردستان متمثلة بنهج الحزب الديمقراطي الكردستاني. يقول القائد عبدالله أوجلان حول الحزب الديمقراطي الكردستاني: "إن تبعية بعض الكرد للغلاديو على أساس القضاء على حزب العمال الكردستاني، وكذلك تشكّل الدولة الفيدرالية، لم يكن منفصلًا عن حسابات القوى المهيمنة".(مرفق بالصور).

سياسة

قال رياض درار أن درعا وقعت بين خيارين إما أن تدمر أو تستسلم، وأن روسيا تعمل على إعادة تأهيل النظام السوري لشرعنة تواجدها في البلاد، مشيراً إلى أنه لابد من أسلوب آخر ثوري يعتمد على المقاومة السلمية وعلى الحشد الوطني. (مرفق بالصور).

كردستان

شجب أهالي مدينة قامشلو تعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في هجماته على مناطق الدفاع المشروع، ووصفوه بـ "مؤشر خطير" وشددوا على أنه على الكرد أخذ حذرهم منهم، قائلين إن "من يقدم الدعم للعدو يعتبر مثله".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أكد الباحث والأكاديمي الليبي الدكتور جبريل العبيدي أن تركيا تجاوزت مرحلة التدخل في ليبيا وأصبحت دولة احتلال، وأشار إلى أن السلطات الليبية تحولت إلى أداة لشرعنة الوجود التركي وبات رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" أشبه بوالي تركي. (مرفق بالصور).

المرأة

بثقة، ترتدي الشابة سمر البع، رداءها الواقي الأبيض، وتنزل صباح كل يوم إلى مزرعتها لتتفقد منحلتها. قبل مدة قصيرة كان عملها في منحلة العسل، حُلمًا، لكنه أصبح واقعًا. متحدية بذلك العادات المجتمعية، ووحش البطالة والفقر الذي يخيم على قطاع غزة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

ناشدت لجنة الصحة وبلدية الشعب في ريف دير الزور الشرقي الأهالي التقيد بالتدابير الوقائية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وسط ارتفاع عدد الإصابات في قرية الشعيطات وبلدة هجين. (مرفق بالصور والفيديو).

يعد محصول القطن في مناطق شمال وشرق سوريا أهم المحاصيل الزراعية بعد محصول القمح، ونظراً للأهمية التي يلقاها عالمياً أطلق عليه لقب الذهب الأبيض، إلا أن كميات الإنتاج تشهد تراجعاً في منطقة حوض الفرات وتشهد تحسناً في إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA