مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  10-11-2021

-يخرج اليوم أهالي قامشلو في مظاهرة تنطلق من حي الهليلية تنديدا لتكرار هجمات الاحتلال التركي واستهدافه المدنيين عبر الطائرات المسيرة والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها في حي الهليلية وراح ضحيتها 3 شهداء مدنيين من عائلة واحدة. الساعة 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح شيخ عشيرة البوخميس مصطفى حمشو أن كل ما تداولته وسائل الإعلام حول تسليم المنطقة لحكومة دمشق ما هو إلا إشاعات هدفها بث الفتنة في المنطقة، وحذّر أبناء المنطقة من التأثر بشائعات حكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

حضّ عضو المكتب السياسي لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني ورئيس المجلس الديني في سري كانيه مكونات شمال وشرق سوريا للحفاظ على تماسكهم ومواجهة التهديدات والهجمات التركية على المنطقة، محذرين من الخطر الذي تشكله دولة الاحتلال التركي على السلام ومعاداتها للأديان. (مرفق بالصور والفيديو).

دعت المكونات في مدينة منبج الأهالي في منطقة شمال وشرق سوريا إلى الوحدة والتلاحم والوقوف بوجه الفتن والتهديدات التي تطلقها دولة الاحتلال التركي، وناشدوهم بالوقوف إلى جانب القوات المدافعة عن المنطقة في خنادق القتال. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضح اللواء المصري المتقاعد الدكتور محمد زكي الألفي أن أمريكا هي التي تعرقل محاسبة تركيا على جرائمها ضد الكرد، كما رفض اللواء بشكل قاطع العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور).

سياسة

قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في لبنان، إن لجوء تركيا إلى تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان يعني عدم امتلاكها القوة الكافية لمواجهة سبل الحل، ومحاولة لإدامة مسببات الصراع. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-انطلاق فعاليات مهرجان أوصمان صبري للأدب بدروته الخامسة تحت شعار" الثورة روح الأدب" وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ14:00.(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أمِل السودانيون خيرًا مع التخلص من حكم البشير الذي استمر 30 عامًا، وظنوا أنهم سيتوجهون إلى الديمقراطية، ولكن يبدو أنهم يصطدمون بواقع أشد ترديًا. اليوم؛ ومجددًا، يعيش السودان على وقع انقلاب عسكري جديد، ليقف على مفترق طريق في أكبر أزمة ستحدد ملامح البلاد لفترة قادمة.

مؤخرًا، نفذت إسرائيل سلسلة مناورات مكثفة، لفحص جهوزية قواتها واستعداداتها للعمل على حرب في مختلف الجبهات، فيما يربط مراقبين المناورات بمُستجدات التوتر مع إيران، وفرضيات شن إسرائيل هجوماً على المفاعلات النووية في إيران.

ANHA