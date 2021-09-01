مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  1-9-2021

-تنطلق فعاليات المهرجان السادس لفن الطفل، تحت شعار" السلام يحلو بزينة الاطفال" وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، في تمام الساعة 15:00.(مرفق بالصور والفيديو)

-يعقد حزب المحافظين مؤتمرهم العام في صالة البرج بمدينة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ12:00(مرفق بالصور والفيديو)

-تلقي منظمة حقوق الانسان محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام، تحت عنوان" مسيرة السلام من أجل عالم منصف ومستدام"، وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم السلام العالمي، لا تزال قذائف وطائرات دولة الاحتلال التركي تحصد أرواح من أهدوا العالم السلام على حساب أرواحهم في مناطق شمال وشرق سوريا بعد هزيمتهم لمرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو)

يصعّد الاحتلال التركي ومرتزقته منذ بداية شهر آب، من وتيرة هجماتهم على ناحية تل تمر وريفها الآهل بالسكان، وأعدت وكالتنا حوله إحصائية بالهجمات والإصابات والأضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين. (مرفق بالصور والفيديو)

ملف

ذكرنا في الجزء الأول من هذا الملف أن الانتفاضات ضد الإبادة الجماعية والاحتلال في كردستان هي في الأساس حركات حماية ذاتية، وفي الجزء الثاني سنحاول التطرق إلى المخاطر القائمة وكذلك الحماية الذاتية الذي بدأت مع ثورة روج آفا، وتطورها على أساس الدفاع المشروع، وما الذي يجب فعله اليوم وكيف. (مرفق بالصور)

سياسة

أكد سياسيون كرد أن مصير حكومة جنوب كردستان مرتبط بحركة التحرر الكردستانية، وطالبوا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بالكف عن انتهاج سياسات لا تخدم الكرد. (مرفق بالصور والفيديو)

لتحقيق السلام الدائم في سوريا يتطلب إيقاف الحرب وإنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية وإشراك المجتمع في صنع القرار، وكل ذلك يمكن تحقيقه في حال تم تطبيق مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

أشارت حميدة رينكوزوغولاري إلى أن القاعدة وطالبان أصبحتا دولة في أفغانستان، وأوضحت أن هذا قد يشكل خطرًا كبيرًا على الدول الأخرى. كما أشارت إلى تأثير طالبان في العراق وسوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

بيّنت إداريات في أكاديمية المجتمع الديمقراطي بإقليم الفرات أن المؤامرة الدولية على القائد أوجلان لم تستطع إخماد ثورته الفكرية في الشرق الأوسط؛ لذا اتفقت القوى المهيمنة على فرض العزلة عليه داخل سجن إمرالي. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

تزداد معاناة المزارعين والأهالي جراء خفض تركيا لمنسوب مياه نهر الفرات إلى جانب قلة الأمطار خلال فصل الشتاء المنصرم، إذ زادت تكاليف تأمين مياه الزراعة والري ومياه الشرب. (مرفق بالصور والفيديو)

بعدما قامت منظمة UNICEF بتخفيض كمية المياه التي كانت توفرها لمناطق الشهباء بضغط من حكومة دمشق في إطار الحصار الذي تفرضه عليها، ازداد الضغط على عمال المياه الذين يضاعفون جهودهم لإيصال مياه الشرب للأهالي والمهجّرين. (مرفق بالصور والفيديو)

تمكنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا من إعادة ترميم القطاع الصحي في المنطقة وتلبية معظم احتياجات الأهالي الصحية، وذلك بافتتاحها عدة مراكز ومشافي، وتستعد لافتتاح معهد صحي وإصدار قانون المزاولة الطبية على مستوى شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA