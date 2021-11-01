مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  1-11-2021

-تستنكر الأحزاب السياسية في ناحية تربه سبيه الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وتعلن التضامن مع اليوم العالمي لمقاومة كوباني، وذلك خلال إلقاء بيان الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يتوافد أعضاء ولجان الاقتصاد في مقاطعة قامشلو، إلى خيمة الاعتصام بجانب معبر سيمالكا، للتنديد بسياسة حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرفض تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح حنا صومي أن هناك جريمة كبرى تحدث في إمرالي ضد القائد عبد الله أوجلان، داعيًا شعوب العالم إلى المشاركة في حملة (حان وقت الحرية) والانتفاض ضد إرهاب دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان، مؤكدًا أن إطلاق سراحه يتطلب نضالًا قويًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الطبقة إبراهيم المحمد بأن الهجمات التركية على المنطقة ما هي الا ترجمة لحجم الازمة التي تعصف بالداخل التركي، في حين طالب الناشط الحقوقي شادي الابراهيم بفتح تحقيق شفاف وعادل حول استخدام تركيا للأسلحة المحرمة دولياً. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت نساء عرب وتركمان وكرد في مدينة منبج قصف الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وطالبن القوى الدولية المنخرطة في الصراع السوري بأداء دورها ووضع حد للهجمات التركية المتكررة على المنطقة، وأكدن دعمهن للمقاومة بوجه الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أشار عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد شيخو، إلى أن دولة الاحتلال التركي كقوة فعالة في حلف الناتو تنتقم لداعش، وتخوض حربًا دون قوانين وقيم ضد الكرد وشعوب المنطقة، موضحًا أن قناع تركيا قد سقط وأن مبادئ الإنسانية في خطر كبير. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

طالبت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل، أبناء باشور بالانتفاض ضد سياسة الخيانة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي اجتماعها السنوي لمناقشة الوضع التنظيمي، ووضع خطط العمل لديها، وذلك في نقابة العمال ببلدة رميلان، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

طالبت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالاستجابة لمطالب الأسر التي تعتصم في سيمالكا لتسلُّم جثامين أبنائها، وقالت: "يجب ألّا يساعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الدولة التركية المعادية لكل الشعوب وخاصة الشعب الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية، المهندس كارنيك سركيسيان، أنهم مستعدون لمد يد العون للكرد من أجل توحيد الجهود والمسار النضالي ضمن إطار معاهدة سيفر ضد "الكيان التركي الغاصب" الذي يعتبر أداة للقضاء على الهوية الأصيلة لأمم المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تستمر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العمل لتوفير المياه لحوالي مليون نسمة من أهالي مدينة الحسكة ونواحيها التي تعاني من شح في مياه الشرب؛ بسبب إيقاف دولة الاحتلال التركي محطة مياه علوك واستخدامها كسلاح ضد السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA