مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  1-10-2021

-أوضحت سكرتيرة الاتحاد الدولي لنقابات العمال، كلير بيكر، أنه يجب أن يخوض الشعب بأكمله نضالًا موحدًا من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ، وقالت "يجب أن نرفع صوتنا أكثر من أجل الحرية الجسدية للسيد أوجلان". (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أحمد شيخو، بأن الإنسانية أسيرةٌ لمصالح الدول المهيمنة، واعتبر الصمت الدولي وصمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حيال استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية في باشور كردستان، توضيحاً بأنهم شركاء مع تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي، أن الحماية الجوهرية هي خط الدفاع الأول ضد سياسات الصهر والإبادة، وهي ميزة أساسية لترسيخ الفكر الديمقراطي ووحدة الشعوب، ويتطلب من كل فرد في المجتمع اتّباع سبل هذه الحماية لصدّ الهجمات العسكرية والفكرية (الحرب الخاصة). (مرفق بالصور والفيديو).

جدد مهجرو عفرين في الشهباء رفضهم لسياسة المجلس الوطني الكردي، ووصفوها بالخيانة والعمالة لتركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

يوضح تقرير لوكالتنا حصيلة أيلول/ سبتمبر المنصرم من هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، على ناحية تل تمر شمال شرق سوريا، والخسائر التي أسفرت عنها هذه الهجمات على قرى الناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

أشاد عبد الكريم عمر بالمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة بصدد أسر مرتزقة داعش، وقال: "أعتقد أنها جاءت نتيجة المحاولات الحثيثة والنداءات التي أطلقتها الإدارة الذاتية في هذا الصدد منذ أعوام".(مرفق بالصور والفيديو).

استهدف جيش الاحتلال التركي قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة بأكثر من 1339 قذيفة، بينها 748 قذيفة أوبيس و487 قذيفة هاون و104 قذيفة دبابة، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

دعا الإيزيديون في روج آفا، الإيزيديين في شنكال إلى التصويت لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADê، وأوضحوا أن هدف الحزب ضمان الإدارة الذاتية، وبناء شنكال لعودة أبنائها إليها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أصبح ملف العلاقة بين لبنان وحكومة دمشق أكثر حساسية، خاصة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس بعيدًا عن دمشق، بل جاء دخوله السياسة لعلاقته بها. فهل سنرى عودة العلاقات بين الجانبين في الأيام المقبلة؟

من جملة النتائج الصعبة التي خرج بها قطاع غزة من الحرب الأخيرة، هو التدمير الواسع الذي لحق بقلب المدينة، وفي حي الرمال تحديدًا. كان حي الرمال، يعدّ شريان غزة التجاري، ومنطقة حيوية تحولت بعد الحرب إلى منطقة مدمرة، وبيئة طاردة للتجار الذين تكبدوا خسائر كبيرة.

المجتمع والحياة

-أشار عدد من أهالي القرى غرب مقاطعة كوباني القريبة من نهر الفرات، إلى أن التلوث الحاصل جرّاء خفض تركيا منسوب الفرات، يسبب أمراضاً مختلفة. وأنهم باتوا يعانون من انعدام مياه الشرب. وطالبوا بوضع حد لانتهاكات تركيا وإطلاق مياه الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد مواطنون من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا على وجوب الالتزام بكافة التدابير الوقائية وقرارات خلايا الأزمة في كل منطقة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا بموجته الرابعة، واستمرار إغلاق المعابر الإنسانية مع شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA