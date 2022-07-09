مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9 – 7 - 2022

يتوجه أهالي شمال وشرق سوريا إلى مزارات الشهداء لاستذكارهم في صباح عيد الأضحى المبارك. (مرفق بالصور والفيديو).

حض الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات، محمد شاهين، الأهالي على التأهب والاستعداد لمواجهة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي، كاشفاً عن مساعي خلق جبهة موحدة ضد الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أن الناتو سيخسر الكثير لاعتماده على دولة هشة بإدارة براغماتية تضع مصالح الدولة في خدمة سلطة رجل يستثمر الناتو لصالحه ويسعى إلى تحقيق حلمه العثماني. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أهالي قرية بينة التابعة لناحية شيراوا إن الاحتلال التركي، وعبر استهدافه القرية بشكل همجي، يسعى إلى إخلائها لتسهيل احتلالها، مشددين على أنهم لن يتخلوا عن القرية، وسيدافعون عنها في وجه المخططات الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المهجّرون أن فرحة عيد الأضحى لن تكتمل إلا بخروج المحتل التركي، وأكدوا أن الأمنية الوحيدة في هذا العيد هي العودة إلى الديار بعد تحريرها. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت آدريا آلسينا: "أصبح كلّ من السويد وفنلندا ملجأً وملاذاً آمناً للديمقراطيين ومقاتلي الحرية من جميع أنحاء العالم". وأكّدت على أنّه يمكن للاتفاقية الموقّعة بين الدولة التركية والناتو أن تقوّض هذا الموقف العالمي.

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ياسر السليمان، أن حالة الطوارئ هي بمثابة تجهيز واستعداد وتسخير جميع إمكانيات الإدارة الذاتية والمجالس في التصدي لأي هجوم أو تهديدات على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA