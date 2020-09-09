مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- ينظم مجلس ناحية تل تمر تظاهر منددة بالهجمات التركية على المنطقة الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).
- يشارك أهالي مقاطعة الحسكة في مسيرة جماهيرية للتنديد بالهجمات التركية ضد مناطق حفتانين وشمال وشرق سوريا، الساعة 18.00. (مرفق بالفيديو والصور).
- غدا مسيره راجله للشبيبه على مستوى مقاطعه في (الحسكه )من اجل الهجمات الدوله الفاشيه التركيه على حفتانين وغيرها من المناطق
- #التجمع :دوار سينالكو
- #ساعه :٦ عصرا
- يعقد مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية كونفرانس العام في المركز الثقافي الساعة 09:00، مرفق (بالصور والفيديو).
- ضمن إطار التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن لمؤتمر ستار، يعقد فرع المؤتمر في ناحية تربه سبيه كونفرانسه، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).
- قال عدد من رفقاء المناضل دوزدار حمو بمدينة كوباني في وصفه إنه ساهم بقوة في بناء وتأسيس المجتمع من جميع النواحي من خلال مواقفه ونضاله وقدراته الفعالة في قيادة مسيرة الحياة الحرة، أثناء تواجده في كوباني عقب تحريرها من داعش مطلع عام 2015. مرفق (بالصور والفيديو).
- أكد المشاركون في منتدى الحرب الخاصة وأدواتها الذي عُقد في مدينة كوباني أن "الهدف من المنتدى كان توعية المجتمع، ومناقشة الوضع الذي يمر به المجتمع بشكل حضاري، وجمع وإرسال الاقتراحات ونتائج النقاشات إلى الجهات المعنية لمعالجتها". مرفق (بالصور والفيديو).
- يستهدف الاحتلال التركي والحكومة السورية، من خلال ممارسة الحرب الخاصة بحق شعوب المنطقة، الشبيبة وشلّ العمود الفقري للمجتمع، من خلال نشر المخدرات والقيام بالأعمال التخريبية. مرفق (بالصور والفيديو).
- دعا وجهاء حيّ الشيخ مقصود بمدينة حلب إلى وجوب درء الفتنة في هذه المرحلة الحسّاسة، مؤكّدين أنّه بالتكاتف وأخوّة الشعوب والعيش المشترك سنصون البلد والعرض والكرامة. مرفق (بالصور والفيديو).
السياسة
- قال الدكتور والناشط السياسي بختيار حسين إن التأخر في الوصول إلى الاتفاق يعود بالضرر على الشعب الكردي بالدرجة الأولى، معولًا ذلك إلى حاجة المرحلة الراهنة إلى اتفاق كردي- كردي درءًا لأي طارئ.
- قال مسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى إن "الاحتلال التركي عندما يواجه الفشل في حل الأزمات الداخلية يلجأ إلى تصدير هذه الأزمات إلى الخارج"، مشددًا على ضرورة أن تتحد الأحزاب الكردية في جنوب كردستان مع حركة التحرر الكردستانية لمنع إبادة الشعب الكردي. مرفق (بالصور والفيديو).
- وجّه كوفان كنعو، سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا رسالة إلى التنظيمات والأحزاب السياسية في باشور كردستان، وقال: "يجب عدم السماح للدولة التركية باحتلال المزيد من أراضي باشور كردستان". مرفق (بالصور والفيديو).
المرأة
- قالت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطية أبرو كوناي إن الدولة التركية تخوض حرباً شاملة ضد الشعب الكردي ومكتسباته، وأنها تستهدف المرأة الكردية وإرادتها بشكل خاص.
الشبيبة
- أكدت عضوات حركة الشبيبة الثورية أن الاحتلال التركي يستغل أبناء المنطقة لتحقيق أهدافه وتدمير مكتسبات الثورة التي تحققت بفضل أبنائها، داعين الشبيبة إلى عدم الانجرار وراء السياسة التركية وإثارة البلبلة والفساد في المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).
المجتمع والحياة
- تسعى لجنة تطوير البذار والإكثار الزراعي لتجهيز 3300 طن من البذار بنوعيه القاسي والطري وبكافه أصنافه، لتوزيعها على مزارعي منطقة ديرك ونواحيها خلال الأيام القادمة، وتمكنت حتى الآن من تعقيم وغربلة ألفي طن.