مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ينظم مجلس ناحية تل تمر تظاهر منددة بالهجمات التركية على المنطقة الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو) .

يشارك أهالي مقاطعة الحسكة في مسيرة جماهيرية للتنديد بالهجمات التركية ضد مناطق حفتانين وشمال وشرق سوريا، الساعة 18.00. (مرفق بالفيديو والصور).

غدا مسيره راجله للشبيبه على مستوى مقاطعه في (الحسكه )من اجل الهجمات الدوله الفاشيه التركيه على حفتانين وغيرها من المناطق

#التجمع :دوار سينالكو

#ساعه :٦ عصرا

يعقد مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية كونفرانس العام في المركز الثقافي الساعة 09:00، مرفق (بالصور والفيديو).

ضمن إطار التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن لمؤتمر ستار، يعقد فرع المؤتمر في ناحية تربه سبيه كونفرانسه، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من رفقاء المناضل دوزدار حمو بمدينة كوباني في وصفه إنه ساهم بقوة في بناء وتأسيس المجتمع من جميع النواحي من خلال مواقفه ونضاله وقدراته الفعالة في قيادة مسيرة الحياة الحرة، أثناء تواجده في كوباني عقب تحريرها من داعش مطلع عام 2015. مرفق (بالصور والفيديو).

أكد المشاركون في منتدى الحرب الخاصة وأدواتها الذي عُقد في مدينة كوباني أن "الهدف من المنتدى كان توعية المجتمع، ومناقشة الوضع الذي يمر به المجتمع بشكل حضاري، وجمع وإرسال الاقتراحات ونتائج النقاشات إلى الجهات المعنية لمعالجتها". مرفق (بالصور والفيديو).

يستهدف الاحتلال التركي والحكومة السورية، من خلال ممارسة الحرب الخاصة بحق شعوب المنطقة، الشبيبة وشلّ العمود الفقري للمجتمع، من خلال نشر المخدرات والقيام بالأعمال التخريبية. مرفق (بالصور والفيديو).