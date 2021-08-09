مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9 -8-2021

أوضح عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، خليل عبدو، أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة، والسياسة التي تتبعها فيها ما هي إلا خطط لإعادة إحياء أطماع الإمبراطورية العثمانية في سوريا، وأكد أن روسيا لم تلعب دورها كضامن في المنطقة إنما كانت تساوم لتحقيق مصالحها على حساب شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

قال إبراهيم شيخو، الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكبوا خلال شهر تموز المنصرم سلسلة انتهاكات ضد أهالي عفرين، شملت عمليات خطف واعتقال واستيلاء على الأراضي الزراعية. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى أهالي ناحية الشدادي ـن تكاتف مكونات المنطقة هو ضمان نجاح مشروع الإدارة الذاتية المتحقق بفضل تضحيات الآلاف من الشهداء والجرحى، والذي بات نموذجاً يحتذى به ويحقق تطلعات أبناء شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال والد أحد مقاتلي الكريلا المختطفين من قبل القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إن الهدف من هذا العمل هو إفشال مساعي توحيد الصف الكردي، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كشف مصير مقاتلي الكريلا المختطفين. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكشف عن مصير ممثل الإدارة الذاتية جهاد حسن، والإفراج عنه في أسرع وقت. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ربط خبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي مسألة إلحاق الهزيمة النهائية بمرتزقة داعش بضرورة تقديم دعم دولي للإدارة الذاتية وكبح الهجمات التركية التي تعرقل جهود مكافحة بقايا داعش، لكنه عبّر عن خيبة أمله بسبب انحياز المجتمع الدولي لتركيا الداعمة لداعش. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بدأ الأهالي بجني محصول الفستق الحلبي مبكراً هذا العام في كل من مدينة منبج وكوباني، بسبب ضعف الموسم مقارنة بالأعوام السابقة، فيما تسبب الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وكذلك قلة الأمطار بخسائر كبيرة لمزارعي الفستق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA