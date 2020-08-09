مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-8-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على أحد العملاء، الذين جندتهم المخابرات التركية وأرسلته إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وأكد العميل في اعترافاته، إن ما يسمى بالجيش الوطني السوري تشكل من مرتزقة جبهة النصرة وداعش. (مرفق بالفيديو والصور).
- أوضح مهيدي الدغيم أن الهدف من اغتيال الشخصيات البارزة هو اللعب على الوتر العشائري، لإظهار أن قسد غير قادرة على حماية المنطقة، وقال "ولهذا تنفذ الاغتيالات بحق شخصيات من شأنها إثارة غضب الشعب ضد فكرة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب". (مرفق بالفيديو والصور).
- أوضح ذوو شهداء بأن قوات سوريا الديمقراطية دافعت عن كافة مكونات المنطقة وحافظت على وحدة الأرضي السورية وهي صمام الأمن للوحدة. وشددوا على ضرورة الانتباه للإشاعات المغرضة والحرب الخاصة التي تتبعها الاستخبارات السورية والتركية لضرب وحدة مكونات المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).
- تعيش فاطمة الحسين البالغة من العمر /70/عامًا بمفردها في قرية أم الخير الواقعة على خطوط التماس، وتقول إن جيش الاحتلال التركي تسبب بتدمير منزلها، لكن وعلى الرغم من ذلك فإنها لن تتخلى عنه. (مرفق بالفيديو والصور).
- أكد شيخ عشيرة الحوس عبد الحي خليل الحملة أن التلاحم العشائري في الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بات ضرورة حتمية يجب أن تلتزم بها كل العشائر، مبيناً أن شمال وشرق سوريا يُستهدف بسياسات خارجية لخلق فتنة عشائرية تستنزف أبناء العشائر. (مرفق بالفيديو والصور).
الشرق الأوسط
- وسّعت إسرائيل من قصفها لمواقع تقول إنها تابعة لإيران في سوريا، فيما شهدت العاصمة اللبنانية حالة من الغضب على المسؤولين المباشرين عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، في حين أغلقت مصر واليونان الأبواب أمام تركيا في المتوسط.
تحليل
- اتخذت الحرب على شمال وشرق سوريا منحى آخر لكنه ليس بجديد، ولهذا المنحى أسماء عديدة منها الحرب "الباردة والخاصة والنفسية والأعصاب والقذرة والناعمة" وغيرها من المصطلحات والتي تعتمد على أساليب غير مباشرة للصراع من خلال محاربة النفوذ.
الثقافة والفن
- أعلن اتحاد مثقفي إقليم عفرين فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقة الشهيد غرزان الأدبية للشباب في دورتها الثانية. (مرفق بالفيديو والصور).
المجتمع والحياة
- الرئاسة المشتركة للجنة الصحة في مقاطعة الحسكة سهام ملا علي "بعد انتشار وباء كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا على الأهالي الوعي وعدم الاستهتار تجاه هذا الوباء للحد منه وعدم توسع انتشاره".(مرفق بالفيديو والصور).