مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-7-2021

يعقد تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية القناية التابعة لمقاطعة كوباني مؤتمره، وذلك في الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن المحامي خالد إبراهيم أن إيجاد حل لملف مرتزقة داعش مسؤولية التحالف الدولي والدول الأوربية، لأن محاربة "الإرهاب" مرتزقة داعش تم بموجب قرار دولي، والحرب لا تعني القضاء عسكرياً، بل تحمل نتائجه وتداعياته ومخلفاته أيضاً. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال إسماعيل خالد، أن "هدف روسيا من استخدام الفيتو ضد فتح معبر تل كوجر هو حصار مناطق شمال وشرق سوريا اقتصادياً مع أنها تعلم جيداً بأن هناك أكثر من 5 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية وطبية، ولكن ما يهمها هو كسب تنازلات للنظام على حساب شعب المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو في الحزب الديمقراطي الكردي السوري (كونفرانس) بأن عبد الحكيم بشار يدعم سياسة الإبادة والتغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة، وأكد بأن تصريحاته في هذا الوقت هي لضرب مشروع المباحثات الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت عضوة المجلس الرئاسي لمسد، فهيمة حمو، أن دولة الاحتلال التركي تتعمد زعزعة أمن واستقرار منبج، إلا أن إرادة شعبها وتكاتف مكوناتها يفشل المخططات التركية الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-منذ بداية تأسيسه وحتى يومنا الراهن انتهج الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج تصفية واغتيال واختطاف الشخصيات الكردية والثوار، حتى أصبح تاريخ الحزب حافلاً بهذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبرت الرئيسة المشتركة لمركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية، أفين سويد المنتدى الحواري المتعلق بمخاطر الاحتلال التركي على كردستان تاريخياً، خطوة إيجابية لبلورة موقف كردي أكثر وضوحاً تجاه هجمات الإبادة التركية ومخططات افتعال اقتتال داخلي بين الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف مشاركون في المنتدى الحواري إن تنظيم المنتدى خطوة مهمة وضرورية، وتمنوا بعد الخروج بالتوصيات أن يضغطوا على القوى الكُردستانية لإقامة مؤتمر قومي كردستاني يلم شمل كل القوى الكُردستانية على طاولة واحدة ليستطيعوا أنهاء الأزمة الحاصلة، ويزيلوا الخطر المحدق بقضية الشعب الكُردي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تنسحب أميركا وحلف الناتو من أفغانستان بآذان مسدودة عن تقدم حركة طالبان، وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية وعودة نشاط إرهابي يمتد من كابول وصولًا إلى سوريا والعراق، فما هي غاية واشنطن؟ وإلى أين تتجه التطورات؟(مرفق بالصور).

بينما يمرّ الملف الحكومي في لبنان بفترةٍ من الجمودِ، يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء حركة تصاعدية بوتيرةٍ سريعة، حيث شهدت العملة الوطنية انهياراً غير مسبوق، والذي على ما يبدو لا حلول من قبل السلطة لكبحه، فيما يستمر الشارع اللبناني بالغليان، فهل نشهد ثورة شعبية ضد الطبقة الحاكمة؟(مرفق بالصور).

المرأة

-ارتكبت الدولة التركية ومرتزقتها جرائم فظيعة بحق النساء في عفرين منذ احتلالها وحتى اليوم. وتفيد إحصائيات منظمة حقوق الإنسان في عفرين بمقتل 83 واختطاف 1200 امرأة في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-رفضت نساء الحسكة ودير الزور ومنبج جرائم قتل النساء وأشرن أنه "مهما كان الأمر والدافع لا يستدعي قتل وممارسة العنف ضد المرأة وخاصة القاصرات"، وأوضحن "قتل عيدة وآية وصمة عار على جبين مرتكبيها".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت عضوات مجلس مقاطعة الشهباء إلى أن المؤامرة لم تنتهي باعتقال القائد عبد الله أوجلان، بل يستمر بهجماته على مناطق كردستان، وأثنوا على دعمهن لحملات الإضراب المفتوح عن الطعام. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تحت شعار "بثقافة الهلال الذهبي وبفنون الشعب الثوري سنحطم الاحتلال" تستعد حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين لإطلاق الأسبوع الثقافي الفني بمشاركة 13 فرقة فنية ضمن مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يفتتح مركز الاقتصاد التابع لمجلس عوائل الشهداء بمدينة حلب مشاريع تشاركية "الكوبراتيف" هادفة إلى تخفيف وطأة احتكار التجار وتسويق المنتجات بأسعار منافسة لتعود بالفائدة على أسر الشهداء(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA