مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يشيع أهالي منطقة ديرك ونواحيها جثمان الشهيد فراس سردار إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك، سينطلق موكب التشييع الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تحت عنوان "لا للاحتلال والخزي والعار لقتلة الناشطات الكرديات الثلاث في كوباني" ينظم مجلس شباب شمال سورية مسيرة مركزية في مدينة قامشلو تنطلق من دوار الشهداء الأمميين الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الأستاذ والمختص في علم الاجتماع بجامعة كوباني شرفان مسلم أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي بمثابة العزلة على الفكر الديمقراطي الذي يمكن من خلاله تحقيق حرية المجتمع في الشرق الأوسط، من قبل الدول الاستعمارية. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب مدير دائرة الآثار في مقاطعة الحسكة، البعثات الأثرية بالقيام بواجباتها والوقوف أمام مسؤوليتها لحماية على المواقع الأثرية والحفاظ عليها في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أن حماية هذه المواقع هي حماية للتاريخ الإنساني. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكّد رئيس اتّحاد محامي الرّقّة مشلب التّركان أنّ قطع المياه عن سوريا من قبل دولة الاحتلال التّركيّ هو أحد أساليب الحرب التّركيّة في إنهاك شعوب سوريّا، كما نوّه إلى أنّ تركيّا أداة إقليمية تستخدمها دول عظمى في تحقيق مصالحها على الأرض السّوريّة. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر وجيه عشيرة البني سبعة، من قبيلة طي العربية التهديدات التركية على كامل الجغرافية السورية، وشدد على ضرورة أن تأخذ الدول العربية دورها في الوقوف أمام التوسع التركي في شمال وشرق سوريا، وبيّن أن الخطر التركي يهدد كامل الوطن العربي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أصبح الانتحار في لبنان ظاهرة مرعبة ومقلقة إلى حد كبير، حيث أقدم 4 لبنانيين، خلال 24 ساعة، على قتل أنفسهم بطرق بشعة، هربًا من أحوالهم الصعبة ومعيشتهم الضيقة جراء انهيار الوضع الاقتصادي للدولة بشكل كارثي. (مرفق بالصور).

المرأة

-تعرفت على حركة التحرر الكردستاني عن طريق أبنائها وآمنت بها، كرّست حياتها في خدمة الحركة والمناضلين حتى وافتها المنية، الأم عويش من أوائل العربيات التقين بالقائد عبد الله أوجلان في التسعينات، لتسطر تاريخًا حافلًا بالإنجازات في رصيدها كامرأة لخدمة وطنها، تميزت بنشاطاتها السياسية والاجتماعية حتى ضحّت بابنتها "جاندا" فداءً للوطن. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-توزع بلدية الشعب في الشدادي المياه على الأهالي عبر صهاريج وبأسعار رمزية، فيما من المقرر أن تدخل محطة مياه الشدادي إلى العمل خلال عدة أيام بعد انتهاء عملية الصيانة وتركيب الفلاتر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA