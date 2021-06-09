مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-6-2021

- أكد وجهاء العشائر في ناحية الدرباسية أن الاحتلال التركي يسعى إلى افتعال اقتتال داخلي بين الكرد، كما طالبوا الأطراف السياسية الكردية بالتوحد "والعمل من أجل تحرير أجزاء كردستان الأربعة". (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد عدد من أبناء مدينة منبج من مختلف المكونات أنه بتلاحمهم ونسيجهم الاجتماعي المتعارف عليه منذ القدم سيقفون في وجه الاستفزازات التي تحاك ضدهم، ولن يسمحوا للأيدي الخبيثة بالعبث بأمان واستقرار المنطقة التي تحررت بفضل دماء الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوة اللجنة المنظمة لـ “مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والغدر”. أن الهدف من المسيرة كسر الاحتلال والخيانة والصمت العالمي على اعتداءات الدولة التركية وهجمات الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي، ودعا كل أبناء منطقة الجزيرة للانضمام إلى المسيرة المزمع انطلاقها بتاريخ 10 حزيران الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة الشبيبة الثورية أبناء روج آفا بالمشاركة في مسيرة الكرامة وإبراز مواقفهم الرافضة للاحتلال التركي والسياسات الداعمة لها، وأكّدوا أن مسيرة الكرامة مسيرة المقاومة والنضال. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت نساء في مقاطعة الشهباء أن استمرار هجمات الاحتلال التركي على مناطق باشور كردستان هي لإبادة الشعب واتساع رقعة الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية فاطمة حسينو بأنّ هناك أيدياً خفية تستغل مسمّى الاحتجاجات لكسر المشروع الذي يتبناه أبناء المنطقة عبر بثّ الفتن وإلحاق الضرر باللّحمة الوطنية، كما أكّدت أنّ الإدارة الذاتية أثبتت جدارتها من خلال مواجهة الصعوبات والمحن وتحقيق متطلّبات شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تسعى هيئة المرأة بعد احتلال مقاطعة عفرين وتهجير الأهالي قسراً، لخلق فرص العمل ودعم النساء اقتصادياً عبر فتح مشاريع صغيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي صبري نبو إن هدف الأطراف المعادية لمشروع الإدارة الذاتية من افتعال الفتنة في مدينة منبج هو صرف الأنظار عما يحصل في المناطق المحتلة، داعياً الأهالي لعدم الانجرار وراءها. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال نشطاء في أحزاب سياسية وممثلون عن مؤسسات ثقافية إن تركيا تهدف إلى احتلال كافة مناطق كردستان، وذلك بعد تصفية حركة حرية كردستان، كما أكدوا أن إرادة الشعوب هي التي ستنتصر في النهاية. (مرفق بالصور والفيديو).

- رجّح الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S جمال شيخ باقي تصاعد المواقف المناهضة للاحتلال التركي لجنوب كردستان، وحذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من نهاية وشيكة في حال واصل انتهاج مسارٍ معادٍ لتطلعات الشعب الكردي في التحرر من الاستعمار. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تواصل تركيا استخدام المياه كسلاح حرب ضد شعوب المنطقة، إذ رأى كادار بيري أن تركيا "تضخ المياه لتدمير المناطق الكردية في شمال كردستان بينما تقطعها عن شمال وشرق سوريا لفرض حصار من نوع آخر"، معتبراً أن موقف المجتمع الدولي ودمشق وبغداد تجاه ذلك مخزٍ. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- منذ الـ 23 من نيسان وسعت دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق متينا وآفاشين وزاب. هذه الهجمات لا تتم على الحدود بين باشور وباكور كما يقال عنها بل تتم في عمق أراضي باشور كردستان. من الواضح أن هدف دولة الاحتلال التركي توجيه ضربة لقوات الكريلا من جهة ومن جهة أخرى التمركز بشكل كامل في عمق باشور كردستان. مسؤولو الدولة التركية لا يخفون هذا الأمر. ولكن للأسف مسؤولو PDK يفعلون كل ما بوسعهم من أجل إخفاء هذه الحقيقة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يعاني قسم كبير من قاطني حيّي الزيتونية والوسطى في مدينة قامشلو من انقطاع مستمرّ لمياه الشرب، مديرية المياه بالمدينة بادرت بتقديم حلّ مؤقت لهم من خلال توزيع المياه بالصهاريج على الأهالي، وتؤكّد أنّ هناك مشاريع تمّت دراستها سيتم تنفيذها لحلّ هذه المشكلة نهائيّاً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA