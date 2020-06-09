مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة حملة "ردع الإرهاب" في مرحلتها الثانية والتي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش بريف الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مقاطعة كوباني عددا من الشهداء خلال مراسم تقام الساعة ١٧:٠٠ في مزار الشهيدة دجلة.

-يشيع أهالي منبج اليوم جثمان الشهيد عادل الظريف المقاتل في قوات مجلس منبج العسكري إلى مثواه الأخير، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة مراسم عزاء الشهيدة نودا بيريفان أمام منزل ذويها في ناحية تل تمر، الساعة 09:00 مرفق (بالصور والفيديو).

-تستمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الأهالي في المناطق السورية المحتلة، الأمر الذي أدى إلى غليان شعبي في هذه المناطق, فهل تتحول إلى ثورة شعبية تطرد الاحتلال؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أمين سر مجلس الأعيان في الحسكة، أن حملة "ردع الإرهاب" أُطلقت بناء على طلب العشائر في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الشاعر وعضو منتدى حلب الثقافي رضوان آكري إن الدولة التركية تقوم بتشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان بهدف ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وإبادة الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت عضوة منظّمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا، هيهان علي أنّ الصمت الدولي حيال الجرائم المروّعة التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في عفرين يعتبر عاملاً مشجّعاً لتركيا لمواصلة تلك الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

-اتهم مدنيون من أهالي ريف تل تمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب جرائم بحق الأهالي، وإضرام النيران في الأراضي الزراعية وإحراق منازل المدنيين في المناطق المحتلة، ومنع فرق الإطفاء من التدخل وإخماد النيران. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، أنور مسلم، أن الشعب يصر على ضرورة تحقيق تقدم في مسار المباحثات الكردية – الكردية، وقال إنهم "يأملون في مشاركة نتائج المباحثات مع الشعب في الفترة المقبلة".(مرفق بالصور والفيديو).

-كشف نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن جهود دبلوماسية تقوم بها الإدارة لدفع المجتمع الدولي إلى محاسبة تركيا على جرائمها في المناطق المحتلة، ولكنه لفت إلى أن علاقات الدول الكبرى مع تركيا تحول دون محاسبة الأخيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-بعد سلسلة مباحثات حول الوحدة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي في سوريا، صرّح المسؤولون من الطرفين عن انتهاء المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه من الآن فصاعداً هو كيف ستتطوّر المساعي من الآن فصاعداً؟(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-شبّهت الكاتبة والسياسية السورية ميس كريدي سياسة وذهنية الحكومة التركية وخاصة بحق المرأة بذهنية "الإخوان المسلمين"، وقالت إن هيمنة تركيا تمنع من الوصول إلى الحقائق. (مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر النساء ضمن الادارة الذاتية في اقليم الفرات بيانا للنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في عفرين. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-يخرج شبيبة الحسكة في مسيرة بالمشاعل تنديداً بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء ورفضاً لاعتقال المناضلة ليلى كوفن الساعة 19:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-يخرج شبيبة كوباني في مظاهرة تنطلق من ساحة المرأة الحرة تنديدا باستهداف تركيا للقيادي في حركة التحرر الكردستانية قاسم أنكين. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-مددت بلدية الشعب في كوباني مهلة انهاء مشروع الحي الصناعي لمدة 6 أشهر أخرى، بعد قرب انتهاء المدة المخصصة لإنجازه. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشرت ورشات المكتب الخدمي في بلدية الشعب في الطبقة مشاريع إعادة تأهيل الطرق الرئيسة والفرعية ضمن الاستعدادات لمشروع التزفيت خلال الربع الثالث. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA