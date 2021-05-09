مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-5-2021

- يدلي اتّحاد المثقفين لإقليم عفرين بياناً بصدد هجمات دولة الاحتلال التركيّة على مناطق الدفاع المشروع، وقطعها مياه نهر الفرات عن الشّعب السوريّ، أمام مركزهم في مخيم سردم، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ألقت وحدات مكافحة الإرهاب القبض على 3 أشخاص ضمن خلية تابعة لمخابرات حكومة دمشق، ويقول أفراد الخلية إن مهمتهم هي العمل على ضرب الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة منطقتي الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد ذوو الشهداء في منبج أن جرائم الاحتلال التركي وتهديداته المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا باستهداف المدنيين وحبس مياه الفرات هدفه ضرب مشروع الأمة الديمقراطية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في منبج، محمود نبيل، إن حبس تركيا مياه نهر الفرات عن سوريا منافٍ للاتفاقات والقوانين الدولية باعتبار نهر الفرات من الأنهار الدولية التي تنبع من دولة وتمر بدول أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

- توقع الأكاديمي والصحفي أحمد إينسل تصاعد حدة الهجمات التي يشنها التحالف الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وأشاد بالمقاومة في وجه تلك الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار بحلب تظاهرة تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق الدفاع المشروع، أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نورة الحامد أن التهديدات التركية بصفة مستمرة لن تنال من عزيمة شعب المنطقة بكل مكاناتهم، الذين دحروا الإرهاب العالمي الذي يهدد العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت نساء مقاطعة قامشلو أنهن يدعمن مقاومة قوات الكريلا إلى آخر رمق، وأشرن إلى أن الاحتلال التركي سيهزم كما هزم في غاري. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- إن السياسة التي تتبعها منظمة الصحة العالمية اتجاه مناطق شمال وشرق سوريا منافية لكافة المبادئ والمواثيق الإنسانية، وإعلان ألمل-آتا وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة ومبادرة كوفاكس. وهنا لابد من طرح سؤال هل منظمة الصحة العالمية هي منظمة إنسانية أم سياسية؟ (مرفق بالصور).

العالم

- أكدت واشنطن أنها ستواصل العمل على تنفيذ كل بنود القرار 2254 الخاص بسوريا، فيما جددت تركيا تمسكها بالوجود العسكري في ليبيا ما يناقض الاتفاقات الدولية. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- "إذ عطشنا نترك كوب الماء لمدة ساعتين لنعطش أكثر ومن ثم نشربه"، بهذه الحالة يعيش 14572 مهجراً من القاطنين في مخيم واشو كاني، في ظل قطع الاحتلال التركي ومرتزقته مياه محطة علوك عن مقاطعة الحسكة والمخيمات. (مرفق بالصور والفيديو).

- شددت لجنة وجهاء حي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب على أنه لا سبيل لحل الأزمة السورية إلا بمشروع الإدارة الذاتية والاعتراف بكل المكونات السورية، وستفشل أي محاولة للحل تقصي الأطراف السورية الأخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA