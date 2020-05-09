مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

حاول جنودها الاعتداء على أملاك القرية، وبطريقة خبيثة أسروا أكثر من 40 شخصاً، لكن بوحدة مكونات المنطقة انتصروا وهددوا بثورة عارمة إذا لم تكف تركيا عن الاعتداء على قراهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يواصل عدد من المعلمين من مدينة كوباني تعليم طلابهم بعد إغلاق المدارس في مناطق شمال وشرق سوريا لانتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم، عبر استخدام برامج التواصل الاجتماع وذلك لتعويض الطلبة عن الدروس التي تفوتهم نتيجة إغلاق المدارس. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تمكن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي من تجاوز عقدة نيل ثقة البرلمان, وبذلك يكون قد تم حسم الجدل المثار منذ أشهر بشأن خليفة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي, ولكن هل يتمكن رجل المخابرات الذي يحظى بدعم داخلي وخارجي من الصمود وتجاوز العقد الأخرى؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يحرم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته سكان 28 قرية بريف ناحية زركان من التيار الكهربائي عبر استهداف فرق الصيانة التي اصطدمت محاولاتها المتكررة لصيانة الأعطال باستهداف متعمد من قبل جيش الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

بكلفة مالية تجاوزت الـ 90 مليون ل.س وبوتيرة أعمال تستمر لـ 60 يوماً، أطلقت بلدية الشعب في مدينة الطبقة مشروع استبدال شبكات مياه الشرب الرئيسة في عمق المدينة بمسافة 4 آلاف متر، في خطوة نهائية منها لحل مشاكل نقص الوارد المائي في جزء من أحياء المدينة الشرقية. (مرفق بالصور والفيديو).

عندما يتجول المرء في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ينجذب لأحاديث الأهالي عن شارع الزهور، الذي اتخذ اسمه من مشتل "كردستان" العائد لعائلة من المكون العربي تعمل في زراعة الورود منذ ما يقارب 45 عاماً. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

"أزهار باسوطة" أو Kulîlkên Bsûtê اسم فرقة فنية أعضاؤها أطفال من أسرة واحدة، يقضون أيام النزوح في العزف والغناء على أمل العودة إلى ديارهم قريباً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA