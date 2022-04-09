مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-4-2022

-تنظم مؤسسة عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، مراسم اعلان شهيد في قوات سوريا الديمقراطية، بمزار الشهيد دجوار في المدينة. الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

يواجه مهجرو عفرين القاطنون في المخيمات بمقاطعة الشهباء ظروفاً معيشية صعبة جراء الإجراءات التعسفية التي تنتهجها حكومة دمشق من فرض حصار خانق على المنطقة، مع فقدان مادة الغاز المنزلي منذ قرابة 10 أيام تقريباً. (مرفق بالصور والفيديو).

يواصل الاحتلال التركي منذ احتلاله لمدينة عفرين عام 2018 تغيير ديمغرافية المنطقة ذات الغالبية الكردية عبر التلاعب بالتركيبة السكانية من خلال تهجير سكانها وإقامة مجمعات استيطانية واستقدام مستوطنين من مناطق أخرى، بغطاء ودعم جمعيات خليجية - تركية - فلسطينية ذات توجه إخواني. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر أهالي حي الشيخ مقصود عن استنكارهم للحصار الذي تطبقه حكومة دمشق على الحي، وقالوا بأنهم لن يرضخوا لتلك الممارسات التي وصفوها باللاأخلاقية، وأكدوا أنهم تمرسوا في مواجهة الحصار. (مرفق بالصور والفيديو).

حض عضو اتحاد علماء المسلمين المواطنين السوريين على عدم تصديق أكاذيب الدولة التركية المحتلة ودعاهم إلى تجنب التحول إلى أدوات بيد تركيا التي توظفهم في حروبها تحت ستار ديني. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تستعد الدولة التركية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لشن هجمات إبادة جماعية جديدة وشاملة في باشور (جنوب كردستان)، فما هي خطتها في سوريا وروج آفا؟ كيف سيكون رد روج آفا على اعتداءات المحتلين على باشور؟ هل روج آفا مجرد جزء من هجمات المحتل على باشور كردستان أم أنها منطقة استراتيجية وهدف للدولة التركية؟ كيف سيتم تنفيذ خطة الهجوم المحتمل على روج آفا، وما هي التطورات المحتملة؟

كردستان

أعرب وجهاء وسياسيون إيزيديون عن رفضهم لبناء الجدار العازل بين قضاء شنكال وروج آفا، مؤكدين أن هدفه وأد الإدارة الذاتية في شنكال وإطباق الحصار على أهل القضاء وجعله سجناً كبيراً، تنفيذاً لأطماع دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب السكرتير العام للحزب الشيوعي الكردستاني، نجم الدين ملا عمر، المنظمات الدولية، بتكثيف النشاطات والفعاليات لتشكيل ضغط على تركيا يجبرها على رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA