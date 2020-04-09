مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-حذر الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية زيدان العاصي من استمرار قصف الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا, الأمر الذي أدى إلى استمرار عمليات النزوح, وإعاقة جهود الإدارة لمحاربة فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك للإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات سمير فردون علي إن المواد التي استخدمت في تعقيم المدن هي ذات مواصفات عالمية, مضيفا إنهم مستمرون في التعقيم حتى انتهاء الحجر الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).

-بادر الفنان التشكيلي عدنان شربعاوي برسم لوحات جدارية على جدران شوارع مدينة منبج بدعم من الإدارة المدنية الديمقراطية، مسخراً موهبته ليؤدي واجبه في المجتمع ويساهم في التوعية من وباء كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA