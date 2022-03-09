مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-3-2022

- يشيع أهالي مدينة كوباني جثمان شهيد من قوات الدفاع الذاتي وشهيد من وحدات حماية الشعب إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيدة دجلة وذلك خلال مراسم تقام الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تستذكر هيئة الثقافة والفن واتحاد فناني إقليم الجزيرة الفنان الكردي الراحل محمد شيخو في ذكرى وفاته الـ 33، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 17:00.(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

قال المعارض من السويداء الدكتور كمال سلوم، إن الثورة السورية عادت من السويداء وبأن مطالب أبنائها هي مطالب وطنية وسياسية ومعيشية، وأشار إلى أن السويداء ظلمت منذ ما تسمى "الحركة التصحيحية"، وأكد بأنه يجب أن تدير كل محافظة سورية أمورها بنفسها. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكدت الصحفية والباحثة المصرية، ولاء أبو ستيت، أن كل أيام العام هي أيام تصعيد النضال للمرأة، وأن اختيار يوم هو فقط للتذكير والتأكيد على دورها، وإبراز مساعيها، لكن الحقيقة أن النساء عليهن دائماً اتخاذ 8 آذار، منطلقاً لمحاسبة الذات على التقصير خلال عام مضى والتخطيط لما هو آتٍ. (مرفق بالصور).

العالم

يناقش المجلس الحكومي اللبناني عددًا من البنود بينها "الميغاسنتر" الذي يصر عليه رئيس الجمهورية، ميشال عون. وهو ما قد يؤثر بشكلٍ كبير في موعد الانتخابات المرتقبة لطرحها في وقت حساس قبيل الاستحقاق الانتخابي. فهل يضع عون وفريقه الوزاري حجر عثرة في طريق الانتخابات، وهل تزيد رقعة الفجوة السياسية مع باقي الأفرقاء في ظل وجود نقاط خلافية كثيرة أبرزها ملاحقة حاكم مصرف لبنان؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

ساهم الفنانون الكرد في الحفاظ على ثقافة وفن وقيم الشعب الكردي من خلال فنهم. والفنان محمد شيخو خير مثال على ذلك. يصادف اليوم مرور 33 عاماً على رحيل إحدى قامات الفن، الفنان محمد شيخو، لكن صوته وألحانه يعيشان في قلب الكرد. (مرفق بالصور).

ANHA