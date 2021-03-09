مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-3-2021

- ينظّم المجمّع التربوي في الشدادي احتفالية، بمناسبة يوم المرأة العالميّ. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت آرف كسابيان إن جميع الشعوب تمكنت من معرفة حقيقتها وإعادة دراسة تاريخيها، بعد انطلاق ثورة روج آفا، وأضافت "المجزرة التي تعرض لها الأرمن عام 1915 لم تكن مجرد مجزرة تهدف إلى القضاء على الأرمن جسديًّا، بل كانت تهدف إلى القضاء على الثقافة واللغة الأرمنية أيضًا، ولا تزال متواصلة حتى يومنا هذا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- نوهت نساء أمميات إلى أن قبول نساء روج آفا التنوع فيما بينهن أصبح مصدر قوة كبيرة وكفيل بخلق مجتمع حر، وأبرزن أهمية الحياة التشاركية والكومينالية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يمر اليوم 32 عاماً على رحيل الفنان الكردي محمد شيخو، ولم تغب ذكراه عن ذاكرة الشعب الكردي، الذي يستذكره كل عام ويخلدون ذكراه ونتاجاته التي ساهمت في حمايته الثقافة الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA