مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-3-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يقعد حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول لمدينة قامشلو، الساعة الـ 09.00. في صالة زانا. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يزور اليوم المثقفون والفنانون في إقليم الجزيرة قبر الفنان الراحل محمد شيخو في ذكرى رحيله الـ 31 بمدينة قامشلو.(مرفق بالصور والفيديو).

-يأبى أهالي عفرين الذين يعيشون في قرى ناحية شيراوا الخروج منها متحدّين السياسات التي يتبعها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في تفريغ هذه القرى من سكانها الأصليين. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعاني أهالي مقاطعة عفرين المُهجّرون قسراً إلى مقاطعة الشّهباء وقرى ناحية شيراوا، ظروفاً صعبة, بسبب الحصار المفروض من قبل النّظام السّوريّ، واستمرار انتهاكات الاحتلال التّركيّ وقصفه المستمرّ لمقاطعة الشّهباء وناحية شيراوا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال فيصل جلول، الباحث في أكاديميّة باريس للجيوبوليتيك، إنّ استراتيجية الرّئيس التّركيّ ضعيفة جدّاً في الشّمال السّوريّ، مُشيراً إلى أنّ أردوغان يريد بناء قوّة عربيّة إسلاميّة داخل الأراضي السّوريّة تكون قادرة على مجابهة الكُرد السّوريّين لتنظيم حرب أهليّة سوريّة - سوريّة داخل الأراضي الاستراتيجية في الشّمال السّوريّ. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح محمد عبد الرحيم، الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك أن الدول المحتلة لكردستان تعمل بشتى الوسائل من أجل ضرب القضية الكردية، وقال: "إن الذين يتهربون من الوحدة الوطنية لا يمثلون الشعب الكردي، وعلى الشعب محاسبتهم".(مرفق بالصور والفيديو).

-أثارت تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد ردود فعل كثيرة تجاهه, وعبّر أهالي مدينة كوباني عن امتعاضهم من هذه التصريحات، موضحين أنها تصب في مصلحة أعداء السوريين ولا يخدم الاستقرار في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-على وقع الآلام التي عاشها في المعتقلات وجحيم النزوح في وطنه كردستان، تحول محمد شيخو الذي تغنّى بتفاصيل مجتمعه، وعشقه للوطن والحرية إلى أيقونة للفن الكردي بعد 31 عاماً من رحيله. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

-تشكيل الحكومة العراقية معقدة إلى أبعد الحدود، فهي لا تتعلق بالمنافسة بين القوى العراقية على الحقائب فحسب، بل إن الميدان العراقي السياسي يشهد صراعاً قوياً بين عدة أطراف، و لنكن أكثر دقة، فالصراع دائر بين 3 جهات أساسية خارجية و داخلية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA