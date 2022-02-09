مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-2-2022

أوضح أهالي عفرين أن دولة الاحتلال التركي كانت تخاف من التنظيم الموجود ضمن عفرين لذلك شنت عليها الهجمات واحتلتها وتعمل على تغيير التركيبة السكانية فيها، وقالوا:" لن تستطيع الدولة التركية أبداً تغيير جوهر عفرين".(مرفق بالصور والفيديو)

قد يكون السبب وراء انفجار ما يسمى بـ "القنبلة الموقوتة"، التي يشكلها مرتزقة داعش المعتقلون في شمال وشرق سوريا، هو استهتار العالم حيال الخطر الكبير الذي يشكله المرتزقة السجناء وخلاياهم النائمة في المنطقة، بالإضافة إلى وجود الكثير من أمراء داعش في المناطق المحتلة، في ظل حاجة ملحة إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية دولياً ودعمها لتستطيع اجتثاث هذا الخطر. (مرفق بالصور والفيديو)

لم يستبعد مواطنون من أهالي إقليم الجزيرة وجود اتفاق بين تركيا وقوى دولية على ضرب الإدارة الذاتية، وأشاروا إلى تزامن الهجمات التركية مع هزيمة داعش في الحسكة بالتوازي مع صمت دولي حيال هجمات داعش وتركيا. (مرفق بالصور والفيديو)

ملف

انتشرت العشرات من السجون في مقاطعة عفرين بعد احتلالها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته لتتحوّل إلى سجن كبير، يمارس فيها أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ بغاية تهجير الأهالي المتبقين وتهيئة الأرضية لاستكمال عملية تغيير ديمغرافية المقاطعة. (مرفق بالصور)

كردستان

اعتبر أساتذة جامعيون أن الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة تقف أمامه قوةٌ وحيدة وهي حزب العمال الكردستاني، مطالبين الدول المعنية بالتراجع عن قرار إدراج الحزب على "قائمة الإرهاب"، معتبرين أنه قرار سياسي غير عادل يستهدف شعب بأكمله. (مرفق بالصور والفيديو)

أشار أهالي قامشلو إلى رغبة دولة الاحتلال التركي بزعزعة الاستقرار في شمال وشرق سوريا عبر داعش وأوضحوا أنهم سيقاومون ضد هذه المخططات. وعلّقوا على زيارة نيجيرفان البرزاني لأنقرة قائلين: "ألا يخجل من دماء شهداء روج آفا؟ حتى أنهم لم يقدموا تعازيهم لشعبهم أيضاً".(مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

توجِّه النساء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، جهودهن نحو تنمية القطاع الاقتصادي، عبر دعم وافتتاح مشاريع تعود عليهن بالفائدة ويسهم في تحقيق استقلالهن الاقتصادي. (مرفق بالصور والفيديو)

الشبيبة

-يخرج شبيبة ناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو في مسيرة بالمشاعل للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان، الساعة 06:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم اتحاد المرأة الشابة مسيرة في بلدة تل غزال بريف كوباني الجنوبي بحلول ذكرى المؤامرة على القائد أوجلان، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

سجّل أطباء بيطريون في ناحية تربه سبيه عدّة إصابات بداء المشوكات الكيسي (المشوكة الحبيبة)، الذي يصيب الماشية وخاصة الأغنام، وأكدوا انتقاله للإنسان، وشددوا على ضرورة الوقاية منه لخطورته. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA