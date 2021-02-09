مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا بقامشلو ورشة عمل بعنوان "مشاركة الشباب في الشأن العام"، في مقر مكتب، الساعة 9:30، (مرفق بالصور والفيديو).

- يفتتح حزب سوريا المستقبل مكتباً له في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، خلال مراسم، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بمدينة كوباني، مراسم غيابية لعدد من الشهداء، في مزار الشهيدة دجلة، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري إن الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون في استهداف مناطق شمال وشرق سوريا، انطلاقًا من قواعد عسكرية لجيش الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- اعترف مرتزق من داعش في ما يسمى "خلية الاقتصاد والزكاة في ولاية الخير" التابعة لداعش، وقوف خلية ينشط فيها، وراء عملية استهداف الشيخ اطليوش اللافي الشتات، أحد وجهاء قبيلة العكيدات وابنه في ريف دير الزور الشرقي، وقال بأنهم توجهوا إلى سري كانيه بعد احتلالها للتدريب. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحدث مدنيون مُهجّرون عن جرائم الاحتلال التركي في القرى الخاضعة لسيطرته، ولفتوا إلى أن احتلال تركيا للمدن والقرى يهدف إلى ارتكاب المجازة وتدمير المنطقة بشكلٍ كامل. (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد أعضاء قوات حماية المجتمع على ضرورة التكاتف بين الأهالي والقوى الأمنية لحماية المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تدلى حقوقيات الرقة بياناً إلى الرأي العام العالمي، بصدد المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان في المحكمة، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار اجتماعاً لأهالي ناحية جل آغا بقامشلو، وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، في صالة الاجتماعات في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- نوهت سامية الخشوف إلى أن هدف خلايا داعش من عمليات الاغتيال هو خلق الفتن، وقالت "نحن بدورنا نعول على أبناء مناطقنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار". (مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبرت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو التصديق على أن تصبح منسقية المرأة جزءًا من هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خطوة إيجابية، وأشارت إلى أن المنسقية تعد المرجعية الأساسية لحل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه المرأة ضمن الإدارة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد رئيس حزب التحالف الديمقراطي السوري في الرقة، يحيى محمود، أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى اقتطاع المزيد من المناطق السورية، وجعلها مستعمرات، تمهيدًا لضمها على غرار لواء اسكندرون. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قال الصحفي والمحلل السياسي الصومالي خالد إيجيج، إن الرئيس عبدالله فرماجو أضاع العديد من الفرص للخروج بالصومال إلى بر الأمان، بإصراره على المكوث في المنصب الرئاسي بعد انتهاء مدته الرئاسية، وهو يتقوى بالقوات الأفريقية والقاعدة العسكرية التركية. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تبدأ حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة كوباني بفعاليات الاعتصام في ساحة الشهيد عكيد، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، ولمدّة 3 أيام، (مرفق بالصور والفيديو).

- بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ22 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، ينظّم اتحاد الشبيبة الثورية في ناحية كركي لكي، معرضاً لصور القائد عبد الله أوجلان في ساحة الشهيد خبات ديرك، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يشهد القطاع الزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق في دير الزور تراجعًا، نتيجة التهميش المتعمد لها، فيما أشار مواطنون إلى أن الأهالي تركوا الزراعة، وقالوا إن الحكومة بإهمالها تدفع الأهالي إلى الالتحاق بالمجموعات المسلحة. (مرفق بالصور).

ANHA